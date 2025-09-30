V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

Autor:
  15:21
V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště působí. Podle mluvčího Vojenských lesů Petra Tomana ale není zatím jasné, jestli zde vlci i trvale žijí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
14 fotografií

„V Doupovských horách byla zaznamenána přítomnost vlčí smečky. V současné době však nemáme informace o tom, že by se v prostoru Vojenského újezdu Hradiště natrvalo usídlila, může se jednat o migrující jedince. Situaci budeme nadále pečlivě monitorovat,“ uvedl Toman.

VIDEO: Vlk z krušnohorské smečky zapózoval před fotopastí

Vlci se v Karlovarském kraji v posledních letech vyskytovali spíše v Krušných horách, kde způsobili škody na hospodářských zvířatech. V Doupovských horách se zatím neobjevovali. Vzhledem k tomu, že jde o uzavřené území, kde je obvykle minimální pohyb lidí, mohou tamní podmínky vlkům vyhovovat.

Podle serveru šelmy.cz se v Česku v roce 2019 vyskytovalo 18 vlčích teritorií. Z nich 16 bylo v pohraničních oblastech, některé na české území zasahovaly jen nepatrně. Ve třinácti případech šlo o smečky, které v našich podmínkách mají obvykle čtyři až šest jedinců.

Vyléčený vlk po vypuštění strádá, tvrdí záchranáři a snaží se ho najít

Nejčastěji se pohybují v příhraničních oblastech s Polskem nebo Německem. Vyskytují se v severních a západních Čechách, v Jizerských horách, ale i na Šumavě nebo v Beskydech.

Vlci se v posledních letech začínají do Česka vracet. Vlk zde byl běžným zvířetem až do konce 17. století. Intenzivněji se začal lovit zhruba od poloviny 17. století a jeho početnost výrazně klesala asi od začátku 18. století, až byla původní populace zcela vyhubena.

28. června 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:21

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:11

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.

30. září 2025  9:41

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:24

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:25

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:45

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:14

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Lídr SPOLU Bureš: Dálnice D6 se dostaví, i kdyby čert na koze jezdil

Jan Bureš patří ve svých 51 letech mezi ostřílené politické harcovníky. Občanský demokrat se pod hlavičkou SPOLU bude o křeslo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za Karlovarský kraj ucházet už...

26. září 2025

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Odvážná tyrkysová i rolba bez řidiče. Ve Varech sídlí skromní mistři inovací

Premium

Přijela snad NHL do Česka? Není to San Jose? Kdepak, pořád jde o tuzemskou extraligu. Vítejte v klubu, kde i radikální úpravy dostávají prostor. A tak se obarvil do tyrkysova. Karlovy Vary nepatří...

25. září 2025

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

25. září 2025  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.