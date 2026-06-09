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Včely v chemičce opylí stromy, vyrobí med a ještě ohlídají životní prostředí

Petr Kozohorský
  11:55
Dva úly jsou od minulého týdne nedílnou součástí areálu sokolovské chemičky Synthomer. Včelstva nebudou pouze zdrojem medu, ale také důležitým „strážcem“ životního prostředí uprostřed provozu.
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Jan Martinec, výkonný ředitel chemičky Synthomer, je sám aktivní včelař. | foto: Synthomer

„V rámci dlouhodobé strategie udržitelnosti jsme ve čtvrtek 4. června instalovali ve výrobním areálu první dva včelí úly, které budou sloužit k podpoře biodiverzity i monitoringu kvality okolního prostředí,“ uvedla mluvčí Synthomeru Martina Poštová.

První dvě včelstva sídlí v areálu chemičky od 4. června.

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Nové včelstvo podle ní pomůže přirozenému opylování rostlin a stromů v rozsáhlém průmyslovém areálu v Sokolově. „Zvažujeme i program sledování kvality medu pro monitoring stavu místní krajiny,“ doplnila.

Roli v projektu sehrál i fakt, že výkonný ředitel Synthomeru Jan Martinec je sám aktivním včelařem. „Vím, že některé české firmy provozují firemní úly ve svých areálech již řadu let. Péče o biodiverzitu je pro nás přirozenou součástí odpovědného podnikání,“ vysvětlil.

Instalace úlů je podle jeho vyjádření dalším krokem, jak aktivně přispívat k ekologické rovnováze v bezprostředním okolí chemičky. Její vedení nezapomíná ani na bezpečnost zaměstnanců.

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„Ty jsme o instalaci včelích úlů a pravidlech informovali s důrazem na bezpečnost. Náš hasičský sbor například obdržel prostředky pro rychlý zásah při alergické reakci po bodnutí jakýmkoliv hmyzem,“ potvrdil Jan Martinec.

Společnost Synthomer je předním výrobce akrylových monomerů a disperzí v Karlovarském kraji.

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Včely v chemičce opylí stromy, vyrobí med a ještě ohlídají životní prostředí

Jan Martinec, výkonný ředitel chemičky Synthomer, je sám aktivní včelař.

Dva úly jsou od minulého týdne nedílnou součástí areálu sokolovské chemičky Synthomer. Včelstva nebudou pouze zdrojem medu, ale také důležitým „strážcem“ životního prostředí uprostřed provozu.

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