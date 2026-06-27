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Bloudík provede mykology i milovníky přírody světem hub na Bochovsku

  8:30

Bloudík, maskot nové naučné stezky světem hub v Bochově. | foto: Archiv

Vášnivé houbaře a milovníky přírody k návštěvě Bochova nově láká tematická houbařská stezka. Ta kromě příjemné procházky nabízí zajímavé informace a pro nejmenší návštěvníky také nejrůznější herní prvky. Realizace originálního nápadu zabrala přibližně rok a podíleli se na ní také samotní občané.

„Stezku jsme oficiálně otevřeli 25. června. Nyní se dodělávají informační tabule a další prvky, které se postupně instalují,“ potvrdila Monika Macháčková, spoluautorka projektu a bochovská zastupitelka. „Naučná stezka zde léta chyběla. Jelikož Češi patří mezi nejvášnivější houbaře, napadlo nás trasu zasvětit právě této zálibě. Na internetu jsem podobnou stezku nedohledala, o to více se mi nápad zalíbil. Myšlenka zaujala i vedení města,“ doplnila spoluautorka.

„Zvažovaná lokalita byla houbaři vyhledávaná a hub tam roste hodně. Na stezku se bude dát napojit přímo z náměstí nebo u vstupu do lesa,“ dodala Macháčková s tím, že procházka zabere přibližně hodinu a půl a cesta je turisticky přívětivá.

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Přibližně čtyřkilometrová trasa lesem nabízí příjemnou procházku, ale také řadu informací. Ty se návštěvníci dozvědí na tematických informačních tabulích. „Informace jsme čerpali například z publikace Pozoruhodný svět hub Jaroslava Malého a Radomíra Sochy. Chtěli jsme, aby texty byly zajímavé a návštěvníci se dozvěděli něco navíc,“ prohlásila spoluautorka projektu.

Návštěvníky na stezce čeká deset zastávek. V rámci projektu mysleli Bochovští také na nejmenší návštěvníky. „Na stanovištích budou umístěné herní prvky, například speciální piškvorky nebo makety hub. Děti budou plnit nejrůznější úkoly, které si vyplní do tabulky a dozvědí se tajenku. Tabulka bude k odběru v infocentru nebo ke stažení na webu města. Připravujeme také nejrůznější upomínkové předměty s tématem hub a maskota stezky Bloudíka,“ ozřejmila Macháčková.

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Právě na výsledné podobě maskota se podílely místní děti. „Dostávali jsme různé obrázky a návrhy, ze kterých jsme ve spolupráci s grafiky vybrali ten nejoriginálnější a nejvhodnější,“ sdělila Monika Macháčková.

Bochovští zvažovali realizaci naučné trasy řadu let. „S projektem se ale bohužel až do loňska nezačalo. Jsem tedy velice rád, že houbařská stezka vznikla a nabízí originální téma, které je lidem blízké,“ potvrdil starosta Miroslav Egert.

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Podle něj náklady na realizaci projektu činí přibližně dva miliony korun. „Zčásti byl financován pomocí dotace. Do trasy jsme zahrnuli některé stávající lesní cesty využívané například k expedici dřeva. Zároveň jsme přidali nové úseky, aby se stezka propojila do funkčního celku. Trasa vede pouze po městských pozemcích a vyhýbá se frekventované silnici,“ doplnil Egert.

Ten si od jejího otevření slibuje zvýšení zájmu turistů. „Dříve jsme byli trošku opomíjeni. To se zlepšilo a věřím, že nárůst počtu návštěvníků bude pokračovat. Bochov je podle mě atraktivním místem k výletu za historií i přírodou,“ uzavřel starosta.

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