„Stezku jsme oficiálně otevřeli 25. června. Nyní se dodělávají informační tabule a další prvky, které se postupně instalují,“ potvrdila Monika Macháčková, spoluautorka projektu a bochovská zastupitelka. „Naučná stezka zde léta chyběla. Jelikož Češi patří mezi nejvášnivější houbaře, napadlo nás trasu zasvětit právě této zálibě. Na internetu jsem podobnou stezku nedohledala, o to více se mi nápad zalíbil. Myšlenka zaujala i vedení města,“ doplnila spoluautorka.
„Zvažovaná lokalita byla houbaři vyhledávaná a hub tam roste hodně. Na stezku se bude dát napojit přímo z náměstí nebo u vstupu do lesa,“ dodala Macháčková s tím, že procházka zabere přibližně hodinu a půl a cesta je turisticky přívětivá.
|
Nemocnice ve Varech otevřela mykologickou poradnu, pomáhá nejen při otravě
Přibližně čtyřkilometrová trasa lesem nabízí příjemnou procházku, ale také řadu informací. Ty se návštěvníci dozvědí na tematických informačních tabulích. „Informace jsme čerpali například z publikace Pozoruhodný svět hub Jaroslava Malého a Radomíra Sochy. Chtěli jsme, aby texty byly zajímavé a návštěvníci se dozvěděli něco navíc,“ prohlásila spoluautorka projektu.
Návštěvníky na stezce čeká deset zastávek. V rámci projektu mysleli Bochovští také na nejmenší návštěvníky. „Na stanovištích budou umístěné herní prvky, například speciální piškvorky nebo makety hub. Děti budou plnit nejrůznější úkoly, které si vyplní do tabulky a dozvědí se tajenku. Tabulka bude k odběru v infocentru nebo ke stažení na webu města. Připravujeme také nejrůznější upomínkové předměty s tématem hub a maskota stezky Bloudíka,“ ozřejmila Macháčková.
|
Houby, které se jen tak nevidí. I takové rostou v Karlovarském kraji
Právě na výsledné podobě maskota se podílely místní děti. „Dostávali jsme různé obrázky a návrhy, ze kterých jsme ve spolupráci s grafiky vybrali ten nejoriginálnější a nejvhodnější,“ sdělila Monika Macháčková.
Bochovští zvažovali realizaci naučné trasy řadu let. „S projektem se ale bohužel až do loňska nezačalo. Jsem tedy velice rád, že houbařská stezka vznikla a nabízí originální téma, které je lidem blízké,“ potvrdil starosta Miroslav Egert.
|
Parky skrývají nebezpečí, jedovatá muchomůrka vypadá jako holubinka
Podle něj náklady na realizaci projektu činí přibližně dva miliony korun. „Zčásti byl financován pomocí dotace. Do trasy jsme zahrnuli některé stávající lesní cesty využívané například k expedici dřeva. Zároveň jsme přidali nové úseky, aby se stezka propojila do funkčního celku. Trasa vede pouze po městských pozemcích a vyhýbá se frekventované silnici,“ doplnil Egert.
Ten si od jejího otevření slibuje zvýšení zájmu turistů. „Dříve jsme byli trošku opomíjeni. To se zlepšilo a věřím, že nárůst počtu návštěvníků bude pokračovat. Bochov je podle mě atraktivním místem k výletu za historií i přírodou,“ uzavřel starosta.