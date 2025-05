Vyvedli pět mláďat, teď chebským čápům hrozí, že z nich budou bezdomovci

Vedle shánění potravy se tak rodiče musejí soustředit i na obranu hnízda. V těchto dnech navíc samice rozhodla o selekci mláďat a to nejslabší z hnízda vyhodila.

„To se občas stává. Hlavně když je sucho a není dostatek potravy. Rodiče tak zvýší šanci, že ostatní mladí přežijí,“ uvedla Monika Dohnalová, zakladatelka facebookové skupiny Chebští čápi, která už řadu let ptáky ze svého bytu pozoruje. Z okna kuchyně má hnízdo jako na dlani. Ví, kdy čápi na jaře přiletí, pozoruje úpravu hnízda i sezení na vejcích. A nedočkavě čeká na to, až se v hnízdě ukážou zástupci nové čapí generace.

„Tahle samička do Chebu přilétá pravidelně už čtrnáct sezon. Poznám ji podle kroužku na noze. A už jednou pětici mladých odchovala. Ale zřejmě to byl na potravu úrodnější rok,“ řekla Monika Dohnalová. Možná však bylo čápě příliš slabé nebo nebylo zdravé.

Podle pozorování ornitologů se letos na Chebsku objevilo velké množství čápů bílých. Mnozí z nich stále usilovně hledají místo, kde zahnízdí. Například v obci Lomnička bylo vloni hnízdo na soukromém pozemku zrušeno a tak jedna dvojice začala se stavbou přímo na nedalekém elektrickém stožáru.

To vzbudilo obavy, aby ptáky nezasáhl výboj proudu. „Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice pro zvířata mi potvrdil, že situace není zrovna ideální. Ale pokud si čápi postaví hnízdo do takové výšky, aby je to v případě velkých dešťů izolovalo od drátů, můžou takto letošní sezonu fungovat,“ nadnesla další členka skupiny Pavla Šusterová.

Protože v nejbližší době se deště neočekávají a o pár domků dál mají k dispozici velký otevřený plácek s hromadami starých větví, byla by optimistická. „Na příští rok se už plánuje instalace nového sloupu s hnízdní podložkou,“ doplnila Pavla Šusterová s tím, že na ptáky, kteří přiletí z teplých krajin, čekají ještě další nástrahy.

Připomněla situaci z loňského jara, kdy si pozorovatelé hnízda všimli, že k samičce, která v Chebu seděla na vejcích, nezalétá s krmením její partner. Když se neukázal tři dny, začali po něm členové facebookové skupiny pátrat. A měli úspěch.

Nezraněného, ale vyčerpaného čapího samce objevili na dně nefunkčního komína nedaleké polikliniky. Následně lezci z chebské firmy Výškové práce Dušánek po konzultaci s Karlem Makoněm vrchol komína zajistili konstrukcí z husté kari sítě, aby byl pro ptáky bezpečný a nehrozilo, že do něj nějaký opeřený nešika znovu spadne.