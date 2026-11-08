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Proutěné kabelky vyráběné v Nejdku si našly cestu do Austrálie i Mexika

Jitka Dolanská
  10:25
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V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha koutech světa. | foto: Archiv Andrey Holzknechtové

Dvě desítky let pletla košíky. Pak k proutí přidala kůži. Propojila tak košíkářství s brašnářstvím a vyvinula vlastní technologii výroby proutěných kabelek. Její výrobky putují do řady zemí světa. Teď se Andrea Holzknechtová z Nejdku stala v Karlovarském kraji Živnostníkem roku.

„Košíky jsou prima, ale často zastrčené doma ve skříni. A já jsem chtěla, aby mé výrobky každý viděl. Už dříve jsem leccos vyráběla z kůže, takže jsem jen spojila ty dva materiály dohromady a vznikla kabelka,“ vysvětluje začátky svého podnikání Andrea Holzknechtová.

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Základ kabelek plete z pedigu, což je vnitřní část stonku ratanové liány. Musí se namočit, pak se dobře tvaruje a dá se i barvit. Ostatní části, jako je klopa nebo popruh, vyrábí z italské kůže, zpracované tradiční přírodní metodou.

Téměř všechny výrobky dělá na zakázku. Prodává je prostřednictvím vlastního e-shopu i na mezinárodním tržišti Etsy. Díky tomu kabelky hodně cestují. Vlastní je zákaznice nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Austrálii, Mexiku, ve Francii nebo v Americe.

„Kromě toho, že vypadají elegantně a krásně, je výhodou proutěných kabelek i to, že jsou ve srovnání třeba s koženými kabelkami lehké. Jsou ideální pro letní období,“ říká podnikatelka, která uspěla v konkurenci deseti finalistů, a postupuje tak do republikového finále, které se koná ve čtvrtek 10. prosince na pražském Žofíně.

V dílně Andrey Holzknechtové se rodí unikáty, které oceňují ženy v mnoha koutech světa.
V kabelkách z dílny Andrey Holzknechtové se snoubí přírodní materiály – proutí a kůže.
V kabelách z dílny Andrey Holzknechtové se snoubí přírodní materiály – proutí a kůže.
V kabelách z dílny Andrey Holzknechtové se snoubí přírodní materiály – proutí a kůže.
4 fotografie

Svůj sezonní sortiment proutěného zboží postupně doplnila výrobou klasických celokožených kabelek, peněženek či pásků. Zaměřuje se také na předávání svých zkušeností. Pořádá kurzy, nabízí návody a videonávody.

Tvoří pod značkou Ameliae, která je inspirovaná odvážnou americkou letkyní Amelií Earhartovou.

„Původně to bylo kvůli proutí, které připomínalo stará zavazadla a proutěné truhly. Když jsem si ale o Amelii přečetla víc, dávalo mi to smysl v mnoha směrech. Žena, která byla odvážná a na svou dobu velmi emancipovaná, šla za svými cíli navzdory době, ve které žila. Jako ženě je mi to inspirací i dnes,“ zamýšlí se Andrea Holzknechtová.

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I ona odvahu projevila. Třeba tím, když se těsně před čtyřicítkou vrhla na online marketing a před padesátkou se začala plně věnovat tomu, co ji baví a naplňuje. „Tvořit a věnovat se řemeslu jsem chtěla vždycky. Ale okolnosti mě k tomu přivedly až před padesátkou, kdy bylo možné pracovat z domova a část dne tvořit,“ říká s tím, že postupně práci utlumovala a až přišel správný čas, začala se věnovat jen svému koníčku. Jak říká, bez podpory rodiny a manžela by to však nešlo.

„Z vítězství v soutěži Živnostník roku jsem nadšená. Šla jsem do toho s tím, že je to možnost zviditelnit to, co dělám, navázat nové kontakty. Už se těším, až na finále s sebou vezmu i své žačky,“ dodává Andrea Holzknechtová, čerstvý Živnostník roku 2026 Karlovarského kraje.

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