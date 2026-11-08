„Košíky jsou prima, ale často zastrčené doma ve skříni. A já jsem chtěla, aby mé výrobky každý viděl. Už dříve jsem leccos vyráběla z kůže, takže jsem jen spojila ty dva materiály dohromady a vznikla kabelka,“ vysvětluje začátky svého podnikání Andrea Holzknechtová.
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Základ kabelek plete z pedigu, což je vnitřní část stonku ratanové liány. Musí se namočit, pak se dobře tvaruje a dá se i barvit. Ostatní části, jako je klopa nebo popruh, vyrábí z italské kůže, zpracované tradiční přírodní metodou.
Téměř všechny výrobky dělá na zakázku. Prodává je prostřednictvím vlastního e-shopu i na mezinárodním tržišti Etsy. Díky tomu kabelky hodně cestují. Vlastní je zákaznice nejen v Česku a na Slovensku, ale i v Austrálii, Mexiku, ve Francii nebo v Americe.
„Kromě toho, že vypadají elegantně a krásně, je výhodou proutěných kabelek i to, že jsou ve srovnání třeba s koženými kabelkami lehké. Jsou ideální pro letní období,“ říká podnikatelka, která uspěla v konkurenci deseti finalistů, a postupuje tak do republikového finále, které se koná ve čtvrtek 10. prosince na pražském Žofíně.
Svůj sezonní sortiment proutěného zboží postupně doplnila výrobou klasických celokožených kabelek, peněženek či pásků. Zaměřuje se také na předávání svých zkušeností. Pořádá kurzy, nabízí návody a videonávody.
Tvoří pod značkou Ameliae, která je inspirovaná odvážnou americkou letkyní Amelií Earhartovou.
„Původně to bylo kvůli proutí, které připomínalo stará zavazadla a proutěné truhly. Když jsem si ale o Amelii přečetla víc, dávalo mi to smysl v mnoha směrech. Žena, která byla odvážná a na svou dobu velmi emancipovaná, šla za svými cíli navzdory době, ve které žila. Jako ženě je mi to inspirací i dnes,“ zamýšlí se Andrea Holzknechtová.
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I ona odvahu projevila. Třeba tím, když se těsně před čtyřicítkou vrhla na online marketing a před padesátkou se začala plně věnovat tomu, co ji baví a naplňuje. „Tvořit a věnovat se řemeslu jsem chtěla vždycky. Ale okolnosti mě k tomu přivedly až před padesátkou, kdy bylo možné pracovat z domova a část dne tvořit,“ říká s tím, že postupně práci utlumovala a až přišel správný čas, začala se věnovat jen svému koníčku. Jak říká, bez podpory rodiny a manžela by to však nešlo.
„Z vítězství v soutěži Živnostník roku jsem nadšená. Šla jsem do toho s tím, že je to možnost zviditelnit to, co dělám, navázat nové kontakty. Už se těším, až na finále s sebou vezmu i své žačky,“ dodává Andrea Holzknechtová, čerstvý Živnostník roku 2026 Karlovarského kraje.