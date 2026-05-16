Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Jitka Dolanská
  8:01
Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly vyjít na přibližně 600 milionů korun a město je kvůli finanční náročnosti plánuje rozdělit do několika etap.
Fotogalerie2

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu. | foto: Město Cheb

„Ta částka je zatím jen hrubý odhad. Letos by měla být dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, v dalším roce by měl následovat projekt pro realizaci stavby. Možná by se mohlo podařit zahájit nějakou etapu a začít tak s rekonstrukcí,“ řekl chebský místostarosta Pavel Pagáč s tím, že na projekt by bylo možné využít část peněz, které město získá za prodej pozemků Strategického podnikatelského parku.

Sušší a komfortnější. Cheb chystá modernizaci zimního stadionu

Podle jeho slov bude prioritou odvodnění celého zimního stadionu. Ten má dlouhodobě problémy se spodní vodou. V místě, kde stojí, totiž v minulosti býval rybník.

Potíže má stavba i s prameny bývalého pivovaru, který stával nad stadionem. V plánu je vybudovat retenční nádrž a do ní vodu svést. Následně by se mohla čerpat do ulice U Stadionu a využívat pro závlahu hřišť ve sportovním areálu Lokomotiva.

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Plánovaná modernizace má za cíl také sjednocení technologie pro velkou a malou ledovou plochu. Ta byla dosud nezastřešená, ale po rekonstrukci by měla získat střechu, a tím i větší možnosti využívání.

„Dosud bylo vše dvojmo. Byly tu například dvě rolby, dvě zázemí, dva prostory pro parkování rolby a vysypávání sněhu. To vše bychom chtěli sjednotit, a tím ušetřit na provozních nákladech,“ vysvětlil Pagáč.

Stadion by se měl také kvůli větší energetické efektivitě více propojit s nedalekým plaveckým bazénem. Teplo z chladicích technologií by mohlo ve větší míře sloužit pro vytápění plaveckého bazénu. V plánu je přístavba, kde by našly zázemí různé sportovní kluby.

V sousedství bazénu by mělo vyrůst nové kaskádovité parkoviště.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jako ze šedesátek. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy, takto bude vypadat

Vizualizace nové podoby chebské nádražní budovy. Objekt se po rekonstrukci...

Ještě v první polovině letošního roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní vzezření některým historickým prvkům. Chebské...

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. (12. května 2026)

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S proměnlivou intenzitou budou srážky pokračovat i v dalších hodinách, předpovídá Český...

Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...

Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých...

Lidé ji chtěli, město staví. V Chebu roste nová vodní fontána

V Chebu vzniká malá vodní fontána. (1. května 2026)

V Chebu vzniká v zeleném prostoru mezi ulicemi Kubelíkova, K Nemocnici a Májová malá vodní fontána. V horkých letních dnech nabídne příjemné osvěžení dospělým i dětem. Ty se díky pochozí konstrukci...

Česko-německé vztahy na Chebsku už nestojí na minulosti, míní místní politici

Poválečný odsun Němců z Chebu.

Vztahy mezi Němci a Čechy na Chebsku se za poslední desetiletí proměnily ve zcela běžný sousedský styk bez politických postojů. Někdejší obavy z požadavků sudetských Němců na vrácení majetku a na...

Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Takto si chebská radnice představuje podobu zrekonstruovaného zimního stadionu.

Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly vyjít na přibližně...

16. května 2026  8:01

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Vazební věznice Hradec Králové

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:48

Nejznámější loutce je 100 let, v Chebu si Hurvínka připomenou výstavou

Instalace výstavy HURVÍNEK *1926 – FOREVER... v chebském muzeu. Výstava...

Rovných sto let od svého vzniku oslaví v květnu legendární loutka Hurvínek. Muzeum Cheb jubileum připomene dvojjazyčným výstavním projektem HURVÍNEK *1926 – FOREVER … Slavnostní vernisáž výstavy se...

15. května 2026  9:11

Euforie Kynžvartu, házenkářky jsou ve finále. Cítíme obrovskou šanci, hlásí

Kynžvartské házenkářky slaví v zápase interligy.

O svůj historicky první český titul budou usilovat házenkářky Kynžvartu poté, co doma vyhrály rozhodující třetí semifinálový duel proti Písku 29:27 a celou sérii 2:1. „Bylo to ohromně náročné už jen...

15. května 2026  7:51

Po návratu z vězení sexuálně zaútočil na další partnerku, soud mu vyměřil 6,5 roku

Krajský soud v Plzni.

Do budoucna vidíme obžalovaného jako velmi nebezpečnou osobu pro jeho další partnerky v situaci, kdy vztah nebude probíhat tak, jak si on představuje. Tak ve čtvrtek shrnul soudce plzeňského...

14. května 2026  15:18

Bez soutěže už ne. ÚOHS udělil Chebu pokutu za zakázky na péči o městskou zeleň

Zalévání květin a stromů přijde v horkých dnech město Cheb na miliony.

Pokutu 70 tisíc korun za porušení zákona při zadávání veřejných zakázek na údržbu veřejné zeleně vyměřil městu Cheb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jako důvod uvedl fakt, že město v letech 2023...

14. května 2026  9:57

Posedět u kávy a dobít baterie. V Sokolově vznikají dva cyklopointy

Zamykání vidlice je umístěno v těsném sousedství řadicích páček. (Apache Quruk...

Dvě stanice pro dobíjení elektrokol a zpevněnou cyklostezku k lokalitě Jižní lom vybuduje ještě letos město Sokolov. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové jde o vůbec první stanice, takzvané...

13. května 2026  15:17

Srnčata na Chebsku před kombajny nově zachrání i dron s termovizí

Dobrovolníci z Chebska, kteří zachraňují srnčata v době sečení, mají nyní...

Už třetím rokem zachraňuje dobrovolnický spolek Bezpečné louky Chebska srnčata před sekačkami. Letos poprvé se lidé hledající na loukách ukrytá mláďata nebudou muset spoléhat jen na svůj zrak. Pomůže...

13. května 2026  10:57

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. (12. května 2026)

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S proměnlivou intenzitou budou srážky pokračovat i v dalších hodinách, předpovídá Český...

12. května 2026  20:10

Jako ze šedesátek. V Chebu začne rekonstrukce nádražní budovy, takto bude vypadat

Vizualizace nové podoby chebské nádražní budovy. Objekt se po rekonstrukci...

Ještě v první polovině letošního roku začne rekonstrukce nádražní budovy v Chebu. Stavbaři obnoví fasádu i interiéry objektu, současně vrátí původní vzezření některým historickým prvkům. Chebské...

12. května 2026  11:22

Botanici budou počítat vzácné orchideje, přidat se může i veřejnost

Vstavače kukačku, rostlinu roku 2021, botanici pravidelně sčítají. Roste na...

Jedinečnou podívanou nabízí v těchto dnech bývalá těžební jáma u Komorní hůrky u Františkových Lázní, jedné z nejmladších sopek ve střední Evropě. Objevují se zde květy jedné z nejvzácnějších českých...

12. května 2026  10:03

V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Následky požáru vybavení jedné z cel v hornoslavkovské věznici (13. května 2024)

V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců,...

11. května 2026  10:31,  aktualizováno  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.