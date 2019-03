Karlovarský kraj zaplatí za zimní olympiádu dětí a mládeže miliony korun

8:57 , aktualizováno 8:57

Na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže se připravuje Karlovarský kraj. Olympiádu bude hostit zcela poprvé, a to příští rok v lednu. Do regionu přijedou stovky sportovců či trenérů. Stát to bude miliony korun.