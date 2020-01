Dětská olympiáda se blíží, vznikla kvůli ní speciální mobilní aplikace

Na Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže dorazí výpravy ze všech třinácti krajů a hlavního města.

„Srdečně zveme všechny fanoušky, rodiče, spolužáky a kamarády, aby přišli podpořit sportovce z našeho kraje, ale také ze všech ostatních regionů. Jsou to právě fanoušci, kteří dokážou vytvořit skvělou sportovní atmosféru a doslova hnát sportovce za co nejlepším výsledkem,“ uvedla předsedkyně řídicího výboru akce Jana Mračková Vildumetzová.

Slavnostní ceremoniály budou otevřené pro účastníky i veřejnost. Nedělní zahajovací začne v 15 hodin a zájemci jej budou moci sledovat prostřednictvím programu ČT sport.

Medailový ceremoniál se bude konat před Olympijským domem, tedy hotelem Thermal, a to 21. ledna od 18.30 hodin. Závěrečný ceremoniál pak organizátoři chystají na 23. ledna od 18 hodin.

Kromě toho fanoušci uvidí přenosy z různých sportovišť, známé sportovní hosty v olympijském studiu a samozřejmostí bude i živý přenos ze slavnostního zahájení, který poběží na iVysilani ČT.

„Mládežnický sport si zaslouží pozornost a Česká televize mu ji dlouhodobě a ráda věnuje. I letošní hry zimní Olympiády dětí a mládeže proto pojmeme jako významnou sportovní událost, která si zaslouží speciální vysílání,“ přiblížil výkonný ředitel programu ČT sport Jiří Ponikelský.

Kromě oficiálního webu olympiády si mohou účastníci i fanoušci stáhnout aplikaci a veškeré informace o dění mít přehledně v mobilu.

„Olympiáda dětí a mládeže je neustále se vyvíjející projekt, každým rokem se ji snažíme vylepšovat jak pro sportovce, tak i pro fanoušky. Proto jsme přistoupili i k vývoji mobilní aplikace, která uživatelům usnadní přístup k informacím,“ uvedl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Již nyní je možné aplikaci stáhnout v Google Store a App Store pod názvem ODM2020.

V souladu s olympijskou tradicí se nejúspěšnější sportovci dočkají prvního ocenění přímo na sportovištích, kde se uskuteční květinové ceremoniály. Šest nejlepších sportovců z každého závodu obdrží diplom a plyšového maskota, veverku Čiperku, a dárky od partnerských měst.

Mladí olympionici budou bojovat o medaile ve dvanácti sportech. Alpské lyžování, běžecké lyžování, biatlon i snowboard budou mít zázemí ve skiareálu na Neklidu, skiareálu Hranice na Božím Daru, v lyžařském areálu Jahodová louka a poprvé v historii olympiády sportovci zavítají do jiné země. Závodit totiž budou v německé Skiareně Fichtelberg.

Hokejisté se představí v karlovarské KV Areně a na zimním stadionu v Chebu, krasobruslařům bude patřit stadion v Ostrově, rychlobruslařům stadion v Sokolově. Olympijské boje svedou také šachisté, a to v hotelu Thermal v Karlových Varech. Tam budou soutěžit i hráči na elektronické klávesové nástroje. Karate zase najde zázemí v Městské sportovní hale v Mariánských Lázních.

V olympijských areálech budou připraveni zdravotničtí záchranáři a členové Horské služby, o bezpečnost všech se postarají strážníci i policisté.

Organizátoři ve spolupráci s partnery připravili pro mládežnické olympioniky také mimozávodní program. K získání všech výhod je potřeba předložit platnou akreditační kartu.

Nejširší nabídka na ně čeká v centru dění, kterým se stanou Karlovy Vary. Budou mít například zvýhodněné vstupy do vybraných bazénů či do slevu do Kina Drahomíra. Doprovodný program je připraven i pro účastníky ubytované v horských střediscích či v dalších partnerských městech.