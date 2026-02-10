Jaro dorazí do kraje jen na pár dnů, ptáci ho už ale vítají zpěvem

Do Česka v průběhu nadcházejících dnů dorazí jaro. Ale jen na chvíli. Podle aktuálních předpovědí budou v polovině týdne odpolední teploty v Karlovarském kraji šplhat až k 8 stupňům, o víkendu se ale opět ochladí. Zvířata však mají o změnách jasno už dlouho. Zejména ptáci už nějaký čas vítají každý nový den mohutným trylkováním.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Roman Kus

„Dny se prodlužují a především ve městech, kde funguje umělé osvětlení, už hormony u zvířat začínají pracovat. A když se navíc oteplí a je nad nulou i v noci, jako právě nyní, tak pro ptáky už začíná jaro,“ vysvětlil ornitolog Dětmar Jäger z Podhradí na Ašsku.

Jak řekl, ptáci reagují na změny počasí celoročně, nejen na jaře. „Jsou citliví hlavně na změny tlaku. Například pěnkava se před deštěm začne zvláštně ozývat. Tomu zpěvu se říká volání deště. Nebo vlaštovky, které před deštěm a větrem létají nízko nad zemí, kde loví hmyz,“ uvedl ornitolog Jäger.

Ptáky můžete nejen poslouchat, ale díky ornitologům pozorovat i zblízka

Navzdory faktu, že letos na podzim oslaví devadesátku, vyráží pravidelně pozorovat zvířata do okolí. Podle něj je letošní zima hodně zvláštní. Přehrady a rybníky zamrzly, částečně zamrzla i řeka Ohře, a tak se na menších plochách tekoucí vody soustředilo velké množství vodních ptáků.

Objevily se i vzácné druhy. „Prvně tady zimovala zvláštní kachna ostralka štíhlá. Na Chebsku jsme ji dosud nezjistili. Další zajímavostí, kterou bylo možné na Ohři vidět, byla kachnička hřivnatá. Ta pochází z Austrálie, zřejmě se jedná o uprchlíka z nějakého chovu. Byli tam morčáci, spousta slípek zelenonohých, tolik jsem jich pohromadě už dlouho neviděl,“ konstatoval Jäger, který každoročně sčítá zimující labutě na Ohři a okolních řepkových polích.

A i tady pozoruje změny. „Co se týče labutí, už delší dobu se jich na řece přes zimu zdržuje jen pár. Velké množství ptáků zimuje na polích v okolí řeky. Například letos jsem jich na řepce u Potočiště napočítal kolem stovky. Zajímavé je, že u nás na Chebsku zimují někteří jeřábi, kteří obvykle podobně jako čápi odlétají do teplých krajin,“ dodal ornitolog.

Podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka ze Šindelové na Sokolovsku bude závan jarního počasí trvat jen krátce. Nejvíc teplo bude ve čtvrtek odpoledne a to až 8 stupňů. Už v pátek se ale znovu ochladí. „Večer by mohlo sněžit i v nižších polohách, o víkendu se bude ochlazovat, sněžit a příští týden se zima na hory vrátí. Já si myslím, že chladné počasí bude trvat ještě 4 až 5 týdnů. Pak už by mohlo přijít jaro,“ doplnil Kovařík.

10. února 2026  15:28

Kraj podpoří nemocnice 200 miliony, velká část financí půjde na oddlužení

Den otevřených dveří v dokončeném pavilonu akutní medicíny v karlovarské...

Částku 200 milionů korun na podporu ztrátových oddělení a řešení zadlužení nemocnic v Karlových Varech a v Chebu poskytne hejtmanství Karlovarské krajské nemocnici. Plán schválili krajští...

10. února 2026  10:11

Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny

Lokalita Ryžovna u Božího Daru v Krušných horách se stejnojmenným pivovarem....

Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území Ryžovna, které se konalo v říjnu. Rozhodlo o tom v pondělí tamní zastupitelstvo. Podle starosty Jana...

9. února 2026  19:51

Muž je po napadení před hernou v umělém spánku, policie vyšetřuje pokus o vraždu

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

Potyčku dvou mužů v noci na sobotu před hernou v Chebu prověřují kriminalisté jako pokus o vraždu. Starší muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

7. února 2026  16:10,  aktualizováno  9. 2. 12:28

V Karlových Varech vznikne nové centrum IZS, výjimečné i na evropské poměry

Záchranná služba Karlovarského kraje převzala do užívání šest nových vozů za 20...

V Karlových Varech vzniká operační středisko všech složek Integrovaného záchranného systému. Na stavbu za více než půl miliardy korun už kraj hledá dodavatele. Hotovo by mělo být za dva roky.

9. února 2026  11:04

Nejkrásnější alej roste na sídlišti, porotu zaujala i fotografie Smetanových sadů

Nejmladší alejí nominovanou do soutěže je Studentská v Sokolově.

V patnáctém ročníku ankety Alej roku, vyhlašované organizací Arnika, zvítězila v Karlovarském kraji Studentská alej a Stromokruh ze Sokolova. Z celkem 59 nominovaných alejí z celé republiky skončila...

8. února 2026  9:45

Dozorci utekl při převozu vězeň, po obvinění inspekcí mu hrozí deset let

Vazební věznice Hradec Králové

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila dozorce z věznice v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Při loňské cestě do civilního zdravotnického zařízení v Karlových Varech mu utekl vězeň z...

7. února 2026  9:42

Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.

Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude i v Chebu. Právě tady prožil poslední část svého života řezbář a loutkář Augustin Nosek, který...

7. února 2026  8:25

Obec nabízí odměnu za dopadení traviče psů. Podobné problémy už tam řešili

Ženská vražedkyně nejčastěji používá k dosažení svého cíle jed nebo léky.

Odměnu 20 tisíc korun za dopadení traviče psů nabízí obec Milíkov na Chebsku. Uvedl to starosta Jan Benka s tím, že v posledních měsících nacházeli lidé na svých pozemcích kusy zřejmě otráveného masa.

6. února 2026  11:56

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

6. února 2026  9:24

První kotel na Sokolovsku už dodává teplo. Elektrárnu vyřadila z provozu porucha

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...

5. února 2026  11:03,  aktualizováno  22:21

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

