V Krušných horách už se lyžuje všude, ožil poslední areál. Na běžky radši opatrně

  12:30
V Karlovarském kraji jsou v provozu všechna krušnohorská lyžařská střediska, některá zatím v omezenějším režimu. Díky mrazům areály pokračují v zasněžování. Zlepšily se i podmínky pro běžkaře, většina tratí ve vyšších polohách Krušných hor je upravená a sjízdná, jen místy je vrstva sněhu méně kvalitní. V nejbližších dnech má v regionu podle předpovědi meteorologů připadnout další sníh.
ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Na sjezdovkách většiny areálů leží podle serveru Holidayinfo nejčastěji okolo metru sněhu, většinou technického. Mrazivé počasí využila střediska k dalšímu zasněžování. Skiareály dosněžují sjezdovky a rovněž posilují vrstvu sněhu v exponovaných místech u nástupů a výstupů z vleků nebo lanovek.

Díky zasněžování i vrstvě přírodního sněhu se v pátek pro lyžaře poprvé otevře i poslední dosud nespuštěný areál v regionu, Lyžařské středisko na vrchu Háj v Aši na Chebsku.

Sněhová děla v Krušných horách jedou naplno. Ochlazení nahrává lyžařským areálům

Největší krušnohorský skiareál na Klínovci má v provozu zhruba 17 kilometrů tratí pro lyžaře a většinu lanovek i vleků. Lyžuje se zde denně, ve středu, v pátek a v sobotu je při příznivém počasí i večerní lyžování na osvětlené Dámské sjezdovce. Podle manažera skiareálu Klínovec Martina Kokyho jsou v provozu všechny tři části, tedy severní i jižní strana i Neklid.

Na rozšíření provozu se intenzivně chystají také v druhém největším středisku, na Plešivci. Jednatel Petr Voráček potvrdil, že v provozu je dětský park s pojízdnými pásy i dalšími atrakcemi i lanovky Renata a Pstruží. Dokud není v provozu i poslední čtyřsedačková lanovka, jezdí na Plešivci všichni s dvacetiprocentní slevou na skipasy.

Na Klínovci se zranila šestnáctiletá snowboardistka, kvůli ledu spadl i cyklista

V režimu dobrovolného jízdného funguje už několikátou sezonu skiareál Smrk v Nových Hamrech na Karlovarsku. Upravená sjezdovka a dva vleky jsou zde v provozu denně, svah je osvětlený i pro večerní lyžování. To je denně kromě neděle k dispozici také v Potůčkách na Karlovarsku v areálu Skipot. Jedou tam i oba vleky, v provozuje je také půjčovna a lyžařská škola.

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.
Hotel na vrcholu krušnohorského Klínovce s přilehlou rozhlednou a sousedním vysílačem. (13. prosince 2022)
Intenzivní zasněžování sjezdovek v Potůčkách.
Na Klínovci jsou v provozu sjezdovky ve všech třech částích: na severu, jihu i na Neklidu
Večerní i denní lyžování nabízejí také střediska v Jáchymově a na Bublavě. V provozu jsou i areály na Božím Daru a v Perninku. Od prvního lednového víkendu se lyžuje i v Mariánských Lázních na Chebsku.

Do stop radši na starších lyžích a opatrně

Běžkaři mohou vyrazit kromě okolí Perninku i k Božímu Daru, Abertamům, Horní Blatné, na Jelení a k Přebuzi. Upravené jsou i trasy směrem k Bublavě. Podle správců Krušnohorské běžkařské magistrály je sníh místy v menší vrstvě, objevují se v něm kameny nebo je vyfoukaný až na trávu. Doporučují proto starší lyže a opatrnost. Upraveny jsou také některé trasy ve Slavkovském lese.

Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Strojové úpravy se dočkal i areál Eduard u Jáchymova a dvě osvětlená kolečka. Denně do 21:00 je možnost běžkování v Perninku a do 22:00 si mohou každý den zajezdit běžkaři na vrchu Háj v Aši na Chebsku.

Počasí by mělo v nejbližších dnech zimním sportům i nadále svědčit, předpovídají meteorologové. Teploty v kraji zůstanou i přes den pod nulou. Dnes, v pátek a o víkendu by mohlo připadnout až několik desítek centimetrů čerstvého sněhu.

