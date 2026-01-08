Na sjezdovkách většiny areálů leží podle serveru Holidayinfo nejčastěji okolo metru sněhu, většinou technického. Mrazivé počasí využila střediska k dalšímu zasněžování. Skiareály dosněžují sjezdovky a rovněž posilují vrstvu sněhu v exponovaných místech u nástupů a výstupů z vleků nebo lanovek.
Díky zasněžování i vrstvě přírodního sněhu se v pátek pro lyžaře poprvé otevře i poslední dosud nespuštěný areál v regionu, Lyžařské středisko na vrchu Háj v Aši na Chebsku.
Největší krušnohorský skiareál na Klínovci má v provozu zhruba 17 kilometrů tratí pro lyžaře a většinu lanovek i vleků. Lyžuje se zde denně, ve středu, v pátek a v sobotu je při příznivém počasí i večerní lyžování na osvětlené Dámské sjezdovce. Podle manažera skiareálu Klínovec Martina Kokyho jsou v provozu všechny tři části, tedy severní i jižní strana i Neklid.
Na rozšíření provozu se intenzivně chystají také v druhém největším středisku, na Plešivci. Jednatel Petr Voráček potvrdil, že v provozu je dětský park s pojízdnými pásy i dalšími atrakcemi i lanovky Renata a Pstruží. Dokud není v provozu i poslední čtyřsedačková lanovka, jezdí na Plešivci všichni s dvacetiprocentní slevou na skipasy.
V režimu dobrovolného jízdného funguje už několikátou sezonu skiareál Smrk v Nových Hamrech na Karlovarsku. Upravená sjezdovka a dva vleky jsou zde v provozu denně, svah je osvětlený i pro večerní lyžování. To je denně kromě neděle k dispozici také v Potůčkách na Karlovarsku v areálu Skipot. Jedou tam i oba vleky, v provozuje je také půjčovna a lyžařská škola.
Večerní i denní lyžování nabízejí také střediska v Jáchymově a na Bublavě. V provozu jsou i areály na Božím Daru a v Perninku. Od prvního lednového víkendu se lyžuje i v Mariánských Lázních na Chebsku.
Do stop radši na starších lyžích a opatrně
Běžkaři mohou vyrazit kromě okolí Perninku i k Božímu Daru, Abertamům, Horní Blatné, na Jelení a k Přebuzi. Upravené jsou i trasy směrem k Bublavě. Podle správců Krušnohorské běžkařské magistrály je sníh místy v menší vrstvě, objevují se v něm kameny nebo je vyfoukaný až na trávu. Doporučují proto starší lyže a opatrnost. Upraveny jsou také některé trasy ve Slavkovském lese.
Strojové úpravy se dočkal i areál Eduard u Jáchymova a dvě osvětlená kolečka. Denně do 21:00 je možnost běžkování v Perninku a do 22:00 si mohou každý den zajezdit běžkaři na vrchu Háj v Aši na Chebsku.
Počasí by mělo v nejbližších dnech zimním sportům i nadále svědčit, předpovídají meteorologové. Teploty v kraji zůstanou i přes den pod nulou. Dnes, v pátek a o víkendu by mohlo připadnout až několik desítek centimetrů čerstvého sněhu.