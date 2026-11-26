„Rozsah sjezdových tratí a lanových drah, které budou lyžařům a snowboardistům v úvodních dnech k dispozici, upřesníme v návaznosti na aktuální klimatické a sněhové podmínky,“ upozornil Matyáš Kubín, mluvčí Skiareálu Klínovec.
|
Komfort pro lyžaře stojí provozovatele západočeských skiareálů miliony
Prvním zájemcům o lyžování v letošním roce se tak podle něj vyplatí sledovat informační kanály lyžařského areálu. „Podrobnosti k zahájení sezony, včetně konkrétního rozsahu provozu od 4. prosince 2026, bude Skiareál Klínovec průběžně zveřejňovat na webových stránkách a oficiálních profilech na sociálních sítích,“ řekl Kubín.
V současné době se přípravy a technické zasněžování soustředí především na páteřní sjezdovky Dámská a Pařezovka. „V závislosti na příznivých teplotách plánujeme postupně pokračovat také na sjezdovkách Přemostěná a Moser v lokalitě Neklid,“ upřesnil mluvčí areálu.
Po dokončení úpravy páteřních sjezdovek se na Klínovci soustředí na nejdelší trať v celém areálu. Lázeňská sjezdovka nabízí lyžařům přibližně 3,4 kilometru pohodové jízdy.
Prvním prosincovým víkendem však přípravy na tu pravou sezonu nekončí, ale spíš začínají. „Naším cílem je při příznivém vývoji počasí pokračovat v zasněžování a postupně rozšiřovat nabídku lyžování až do plného zprovoznění areálu,“ potvrdil Kubín.