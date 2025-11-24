Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

V úterý 25. listopadu, tedy o den dříve než loni, začne sezona v lyžařském areálu v Potůčkách na Karlovarsku. Už v pátek 28. listopadu se pak dočkají i ti, kteří míří na Klínovec. Provozovatel areálu upravil Dámskou sjezdovku, pracuje ale na zprovoznění dalších.
V Potůčkách se poprvé lyžaři sklouznou v úterý 25. listopadu. | foto: SKIPOT

„Nachystali jsme sjezdovku podél vleku, nasněžili jsme 100 cm až 150 cm sněhu, což by mělo vydržet až do března,“ informuje lyžařský areál v Potůčkách na svém facebookovém profilu.

První lyžaře přivítají ve Skiareálu Potůčky v úterý 25. listopadu. Provoz zde začíná večerním lyžováním mezi 17. a 20. hodinou. Areál v příhraniční obci byl i loni prvním, kde zahájili zimní sezonu.

Sněhová děla v Krušných horách jedou naplno. Ochlazení nahrává lyžařským areálům

Na tu se chystají i na Klínovci. První sjezdovku spustí v pátek 28. listopadu. „Díky skvělým podmínkám pro zasněžování a hlavně díky obrovskému nasazení celého našeho týmu můžeme otevřít ještě dřív, než jsme plánovali,“ hlásí z Klínovce.

Tam se v pátek rozjede modrá Dámská sjezdovka. Tým správy areálu ovšem pracuje i na dalších. Co možná nejdříve chtějí na severní straně Klínovce zprovoznit Pařezovku, na jižní pak Lázeňskou sjezdovku.

Z Klínovce slibují, že zpočátku bude jízdné za zvýhodněnou cenu. Její přesnou výši zveřejní na svém webu a Facebooku v následujících dnech.

