Sněhová děla v Krušných horách jedou naplno. Ochlazení nahrává lyžařským areálům

Podobné podmínky jsou i letos, kdy na počátku týdne přišly první silnější mrazy a sněžení. Na horách se někdy drží i přírodní sníh.
Areály v Krušných horách jsou zatím pro lyžování uzavřené, příprava na zahájení provozu je ale v plném proudu. V největším areálu v Krušných horách na Klínovci se drží teplota pod nulou i přes den. To umožňuje spouštět sněžná děla nejen v noci, ale částečně i přes den.
„Když chladno vydrží a podaří se nám nasněžit spodní vrstvu tak, aby byla co nejodolnější, možná bychom zkusili spustit provoz do konce listopadu. Ale hlavně chceme, aby na Mikuláše byly sjezdovky už dobře připravené,“ řekl manažer areálu Klínovec Martin Koky.
|
První umělý sníh vyrobili před 60 lety u Ústí, s přípravou pomáhal i nároďák
Základem pro technický sníh je podle něj až 15 centimetrů sněhu přírodního. Prioritu mají sjezdovky Dámská a Pařezovka, následovat bude podle vývoje teploty a vlhkosti i zbytek areálu.
Zimní teploty zřejmě pomohou k dřívějšímu startu i níže položeným areálům. „Na Bublavě se konečně objevila první sněhová nadílka a dnešní den jsme věnovali intenzivní přípravě technického zasněžování. Všechna děla i sprchy jsou už připravené, teploty klesly pod nulu a zasněžování spustíme během několika hodin,“ uvedli v úterý provozovatelé skiareálu Bublava.
Pro letošní sezonu připravili několik novinek, například v aprés-ski baru bude venkovní sezení na terase, rozšíří se nabídka jídel a každou sobotu je v plánu koncert nebo diskotéka.
Naplno se od úterka rozjelo zasněžování i v lyžařském areálu Skipot v Potůčkách na Karlovarsku. Tam lyžařská sezona začala loni nejdřív, a to 26. listopadu.
Podle meteorologů vydrží chladné počasí s teplotami v noci pod nulou po celý zbytek týdne. Částečné oteplení přijde příští týden.