Každodenní chození do práce nám přestalo dávat smysl, říkají podnikatelé

Když se před dvěma lety Václav Bubla a Tomáš Michek rozhodli, že začnou podnikat, zabrousili do oblasti, která pro ně byla polem neoraným. Jako fanoušci sportu a zdravého životního stylu se rozhodli vyrábět proteinové směsi a založili firmu na výrobu potravinových doplňků NaturalProtein.

„Každodenní chození do práce nám po pár letech přestalo dávat smysl, i když jsme oba měli v zaměstnání velmi dobré pozice. Firmu jsme zakládali společně jako parťáci se stejným impulzem. Šli jsme do toho s tím, že opouštíme jistotu a vrháme se do něčeho úplně nového, kde nás čeká buď ohromný potenciál a nebo veliký neúspěch. Každopádně jsme věděli, že to bude zkušenost k nezaplacení. A do práce se při nejhorším může člověk vrátit vždy,“ tvrdí svorně a dodávají, že společnou vizí bylo nabídnout zákazníkům takové výrobky, které nebudou mít na trhu konkurenci.

Vsadili na kvalitu použitých surovin, jako příchuť využívají mrazem sušené ovoce, pravou vanilku, kakao a kokos v biokvalitě nebo třeba arašídy. Navíc svým zákazníkům nabízejí, aby si nápoj sami sestavili podle svých preferencí.

Oba přiznávají, že jako většina začínajících podnikatelů nevěděli nic a vše se učili za pochodu. Podnikání jim však dalo ohromnou houževnatost a zkušenosti.

„Také jsme si uvědomili, že den má skutečně 24 hodin a dá se vyždímat úplně na maximum. Důležité je nebát se toho a prostě nějak začít, jakkoliv. Nikdy to člověk nevymyslí všechno na začátku, ale časem si situace sama řekne, co je potřeba. Takže začít a to co nejdřív. My jsme k podnikání přišli poměrně pozdě, těsně po třicátých narozeninách. Pokud by to šlo, jakože nejde, tak bychom určitě začali dřív,“ dodávají se smíchem.

Za zlomovou pro své podnikání považují skutečnost, že po necelém roce mohli přestat firmu dotovat z vlastních zdrojů.

„Největší radost ale máme z toho, že se k nám již poměrně hodně zákazníků pravidelně vrací a jsou spokojeni s našimi produkty. Jsme na trhu teprve necelé dva roky a tedy stále na začátku. Pořádný rozvoj nás teprve čeká. Chtěli bychom rozšířit sortiment, dosáhnout určité hodnoty obratu a z naší současné výrobny časem vytvořit výrobnu lepší, větší a s více vybavením,“ plánují.

V příštím roce by chtěli zkusit rozšířit působení své firmy do okolních států. Také by si přáli, aby začalo vše zase fungovat normálně.

„Současná pandemie komplikuje vše. Dostupnost surovin, dodací termíny a někdy i ceny. Ale musíme se s tím popasovat,“ dodávají.