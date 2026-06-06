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Soud poslal do vazby ženu ze Sokolovska obviněnou z vraždy po nálezu části těla dítěte

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  13:17
Soud v sobotu poslal do vazby pětatřicetiletou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kynšperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obviněné ženě hrozí trest 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Případem se kriminalisté zabývají od středy.
V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad Ohří rozsáhlou pátrací akci. | foto: Policie ČR

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-
Dům, který v souvislosti s nálezem části lidského těla prohledávali...
Pochlovická ulice.
Pochlovická ulice.
11 fotografií

„Pětatřicetiletá žena, která byla včera (v pátek) obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla dnes na základě rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté jí eskortují do věznice,“ uvedl Kopřiva.

Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila.

V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy

Policisté ve středu večer zahájili rozsáhlé pátrání poté, co se v Kynšperku nad Ohří našla část lidského těla. Kriminalisté, psovodi, strážníci i hasiči prohledávali okolí místa nálezu, zeleň u cyklostezky i ulice města. Ve čtvrtek policisté zadrželi osobu, jejíž totožnost blíže nespecifikovali. Uvedli, že je podezřelá ze spáchání zvlášť závažného násilného trestného činu. Obviněna byla žena v pátek, ale ani tehdy policisté neuvedli další podrobnosti.

„Další informace k tomuto případu poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ zopakoval Kopřiva.

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