Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

Zemětřesný roj na pomezí Chebska a Sokolovska, který začal v listopadu, neutichá. I v posledních dnech se některé otřesy dostaly nad magnitudo dva. Poslední silný otřes byl zaznamenám automatickými stanicemi i v pondělí odpoledne. Od počátku letošního zemětřesného roje bylo podle ověřených dat Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR zaznamenáno už 11 otřesů se silou nad dva stupně.
„Od čtvrtka 4. prosince došlo k několika zemětřesením v oblasti západních Čech, která byla patrně pocítěna místními obyvateli. Maximální magnitudo 2,5 měl sobotní (6. prosince) otřes, který nastal ve 22:26 našeho času (21:26 světového času UTC) v hloubce deset kilometrů. Oproti otřesům, které postihly tuto oblast koncem listopadu, se ohniska víkendových jevů nacházejí přibližně dva kilometry severněji pod obcí Černá,“ uvedl v pondělí seismologický ústav na webu.

Podle seismologů bylo během současné aktivity zaznamenáno už 11 otřesů přesahujících magnitudo dva. Pondělní otřes, který se odehrál okolo 17:12, vyhodnotily automatické stanice na sílu 2,65. Obvykle pak ale detailní výpočty ukážou slabší sílu otřesu. Ten pondělní se odehrál v hloubce téměř deset kilometrů pod zemí.

O zemětřeseních tohoto roje eviduje Geofyzikální ústav zatím už 140 hlášení místními obyvateli.

Zemětřesení o síle okolo 2,5 jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci.

Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.

