Zemětřesné roje i minerální prameny. Vědci představí unikátní lokalitu

Jitka Dolanská
  8:52
Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel, které přišlo před čtyřiceti lety, přesně 21. prosince 1985 šestnáct minut po jedenácté hodině dopoledne, dosáhlo magnituda 4,6.
Fotogalerie4

Nový Kostel na Chebsku patří k místům, kde jsou častá zemětřesení. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Pocítila ho půlka republiky a mnozí dodnes vzpomínají, že někteří lidé v panice opouštěli své domovy a odjížděli k příbuzným či známým mimo postiženou oblast a jiní přes mrazivé počasí raději spali venku pod stany. Další fáze roje kulminovala v noci z 20. na 21. ledna 1986 zemětřesením o magnitudu 4,2.

Jak prokázala měření, země na západě Čech se chvěje takřka neustále. Většinou neznatelně, čas od času o sobě dává vědět výrazněji. Prosincový otřes ale byl a stále zůstává nejsilnějším zemětřesením v oblasti západních Čech za posledních sto let.

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

A právě o zemětřesení, ale také o horkých a studených pramenech, sopkách a dalších zajímavostech, typických pro západočeský lázeňský region, se bude mluvit na konferenci, která se dnes uskuteční ve Skalné. Na místo se sjedou vědci, aby se podělili o nové zkušenosti, poznatky a výsledky výzkumů.

Nový Kostel na Chebsku patří k místům, kde jsou častá zemětřesení.
Podle Jakuba Klicpera z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR měřicí přístroje uloží do zhruba půlmetrové hloubky. (1. srpna 2025)
Hasiči z Kraslic museli v sobotu po nejsilnějším zemětřesení za téměř 30 let rozebrat komín na domě ve Stříbrné. (2014)
Zemětřesení poškodilo komín na domě ve Stříbrné. (2014)
4 fotografie

„Unikátní lokalita západních Čech si zaslouží pozornost nejen pro výskyt studených a teplých minerálních pramenů a zemětřesných rojů, ale i pro velké nerostné bohatství. Proto ve Skalné vzniká nové společenskovědní centrum západních Čech. Projekt přímo navazuje na předchozí úspěšné akce, jako jsou zpřístupnění Goethovy štoly v podzemí Komorní hůrky, čtvrtohorní sopky u Františkových Lázní či vznik Geofyzikálního centra na Základní škole Skalná,“ uvedl seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který se fenoménům regionu intenzivně věnuje už více než pět desítek let.

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

Jak řekl, kromě toho, že letos uběhlo 40 let od významnějších zemětřesných projevů, upozorní vědecká sešlost i na fakt, že Geofyzikální muzeum ve Skalné oslaví deset let od otevření.

Konference ve Skalné bude otevřena nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost se zájmem o geovědní a přírodovědní tematiku. V průběhu necelých dvou desítek přednášek se lidé dozvědí například to, jak pohyb zlomů v zemské kůře ovlivňuje charakter zemětřesné aktivity, novinky z hydrogeologického mapování Slavkovského lesa nebo jak se v běhu času měnily představy o příčinách zemětřesení v západních Čechách.

Přednášky konají v pátek ve sportovní hale Skalná a to od 9 do 17:30.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

Cesta do nitra sopky. Návštěvníky nejvíc zajímá, kde byl kráter, říká průvodce

Premium

Když se řekne Komorní hůrka u Františkových Lázní, snad každý v Česku ví, že se jedná o jednu z nejmladších sopek ve střední Evropě. Méně známý už je fakt, že se zde před časem podařilo obnovit a...

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

Zemětřesné roje i minerální prameny. Vědci představí unikátní lokalitu

Popadané komíny a střešní tašky, rozpraskané zdi, rozbité nádobí. Ale i vyschlé studny a pokles vydatnosti minerálních pramenů ve Františkových Lázních. Zemětřesení s epicentrem u obce Nový Kostel,...

31. října 2025  8:52

Kauza podvodů s řidičáky bobtná. Policie z podplácení obvinila dalších 11 lidí

Z podplácení obvinili kriminalisté dalších 11 lidí v kauze podvodů při získávání řidičských oprávnění na Chebsku. Devíti žadatelům o řidičák a dvěma zprostředkovatelům hrozí až šestiletý trest odnětí...

30. října 2025  14:05

Kolem sesterny s nožem v zubech. Pacient hrozil personálu nemocnice, chtěl léky navíc

Dramatické chvíle zažil personál rehabilitačního oddělení ostrovské nemocnice. Zavíracím nožem tam sedmatřicetiletý muž z Karlovarska vyhrožoval zdravotním sestrám. Nebyl spokojený s množstvím lékům,...

30. října 2025  10:32

Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

V mateřské škole v Novém Kostele na Chebsku zasahovali ve čtvrtek ráno hasiči. Jejich výjezd si vyžádal únik plynu z tlakových lahví v přístěnku školky.

30. října 2025  10:12

Nechce být poslancem. Starosta a náměstek hejtmanky Kubis z ANO mandát odmítne

Starosta Sokolova a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal v říjnových volbách z posledního místa kandidátky. Kubis o tom ve středu informoval...

29. října 2025  10:53,  aktualizováno  11:39

Muž spadl do čtyřmetrové vodovodní šachty, pomoc mu zavolali kolegové

U pádu člověka do čtyřmetrové hloubky zasahovali ve středu ráno hasiči a zdravotničtí záchranáři v Novém Sedle na Sokolovsku. Třiašedesátiletý muž tam spadl do vodovodní šachty nedaleko místní...

29. října 2025  9:50

Po výbuchu plynové lahve vzplála chatka na Karlovarsku, muž skončil v nemocnici

Po výbuchu plynové lahve shořela v úterý odpoledne chatka v zahrádkářské kolonii v Ostrově na Karlovarsku. Jeden člověk utrpěl zranění, řekl mluvčí karlovarských krajských hasičů Patrik Žižka.

28. října 2025  15:56

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stála. Na Sokolovsku ji uzavřela nehoda

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary zhruba na dvě hodiny nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil.

28. října 2025  14:31,  aktualizováno  15:27

Milování v lese. Výstava dává nahlédnout do intimního života divočiny

Jak vypadají námluvy různých živočišných druhů? Jakým obtížím čelí oba partneři při předávání genetických informací? A jak zvířata prožívají své „soukromé“ chvilky? Odpovědi dává výstava Milování v...

28. října 2025  9:48

Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám...

27. října 2025  10:03

Dvě nehody na stejné silnici z Karlových Varů, hasiči z vozů vyprošťovali raněné

Hned dvě vážné nehody na hlavním tahu z Karlových Varů do Chomutova zaměstnaly o víkendu záchranáře. Už v sobotu se u obce Damice jen kousek za Ostrovem srazily dva osobní automobily, zranění utrpěli...

26. října 2025  15:39

Virtuální realita otevírá studentům možnost vyzkoušet si mnohá povolání

Stát se na chvíli policistou či lékařem? Díky virtuální realitě žádný problém. Žáci základních a středních škol v Karlovarském kraji si budou moct od listopadu prostřednictvím interaktivního zážitku...

26. října 2025  9:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.