Zemětřesný roj nabírá na síle. Země se na západě Čech třese stále častěji

Jitka Dolanská
  12:06
Více než dvě desítky otřesů o síle přesahující magnitudo dva zaznamenali seismologové od listopad na západě Čech, hlavně pak na Chebsku. Region je proto doslova prošpikovaný seismografy, nad kterými bdí odborníci z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Jakub Klicpera předvádí měřicí přístroj, který bude zaznamenávat seismickou činnost. Celkem jich na severozápad Čech a v Německu rozmístí kolem tří stovek. (1. srpna 2025) | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Zemětřesný roj na západě Čech se začal víc projevovat. Otřesů přibývá, ty největší mají magnitudo kolem 2,5 stupně.

„Registrujeme několik takových otřesů, které už mohou lidé zaregistrovat. Nedá se říct, že zemětřesení v této oblasti sílí, ale bouchá to tu častěji,“ potvrdila Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Doplnila, že současný roj, jenž začal už v listopadu, přinesl více než se dvě desítky otřesů, které přesáhly magnitudo dva.

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Zemětřesná oblast na hranici Chebska a Sokolovska je dlouhodobě cílem výzkumu vědců, zdejší otřesy proto monitoruje skupina automatických stanic, jejichž výstupy může sledovat i veřejnost na stránkách geofyzikálního ústavu.

Údaje z automatických stanic musí ale následně odborníci ověřit a upřesnit. Obvykle pak skutečnou sílu otřesu proti odhadu automatických stanic sníží.

Naposledy se tak objevil silný záchvěv v úterý pět minut po 17. hodině. Hloubku přístroje detekovaly 9,8 kilometru a magnitudo 2,68. Po přepočítání ale vědci snížili tuto hodnotu těsně pod 2,5.

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

„Od počátku současného roje máme už asi 270 hlášení od lidí, kteří otřesy pocítili. Někdy popisují, že pocítili lehké zhoupnutí, ale většinou jde o hukot a rány, které otřesy doprovází,“ popsala Doubravová.

Jak bude další vývoj zemětřesné aktivity pokračovat, to si netroufla odhadnout. „Může to zesílit kdykoli. Nebo taky skončit. Čekáme, co bude,“ doplnila.

Podle informací geofyzikálního ústavu zaznamenala v roce 2025 západočeská seismická síť WEBNET několik významnější zemětřesných sérií. Hned v prvních dnech letošního roku došlo k seismickému roji mezi městy Klingenthal v Německu a Kraslice.

Lidem se tu žije dobře, říkají v Novém Kostele, čerstvé Vesnici roku

Maximální magnitudo bylo 2,8. Tato oblast nebyla aktivní několik desetiletí. Hned o několik dní později došlo k dalším pocítěným otřesům u Vojtanova s maximálním magnitudem 2,2, přičemž ani tato oblast není pro výskyt zemětřesení obvyklá.

V oblasti, která je nyní aktivní, se letos objevilo několik zemětřesení, která místní pocítili. První výraznější aktivita se odehrála koncem března. Epicentra otřesů byla mezi městy Luby a Nový Kostel. Nejsilnější otřes nastal 24. března v 7:18 a měl sílu – magnitudo 2,4. Další výrazná aktivita se zde odehrála koncem září.

