Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

  11:41
Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR to může být předzvěst dalšího zemětřesného roje v lokalitě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Geoyzikální ústav Akademie věd ČR

Nejsilnější otřes podle vyjádření Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR nastal kolem čtvrt na pět ráno. „Reporty o otřesech k nám chodí už od časných ranních hodin,“ potvrdila seismoložka Jana Doubravová.

Podle zkušeností odborníků je magnitudo 2,8 pro Chebsko normální hodnota. „Už je to ale síla, které je možné si všimnout. Lidé slyší dunění a zhoupnutí země,“ konstatovala Doubravová. Že by ovšem otřesy mohly způsobit nějaké materiální škody, prakticky vylučuje.

„Probudilo nás to všechny. Tentokrát byly otřesy trochu jiné než obvykle. Obvykle jde pocítit chvění, ale tentokrát to byla spíš rána,“ popsal ranní otřesy muž ze Studence, který leží jen několik kilometrů od zjištěného epicentra.

Naposledy se vyskytly v této oblasti silnější otřesy v březnu a dubnu letošního roku. Na hranicích Chebska a Sokolovska se objevily seismické otřesy, z nichž nejsilnější 13. dubna měl sílu 2,8 stupně.

Jana Doubravová nevylučuje, že současná aktivita v regionu může být začátkem dalšího zemětřesného roje. „Ještě je sice těžko soudit, ale vzhledem k tomu, že v okolí zaznamenáváme desítky slabších otřesů, možné to je,“ dodala.

Severozápad Čech prošpikují seismické přístroje, data budou sbírat přes rok

Lokalita na Chebsku je v hledáčku seismologů už dlouhou dobu. Letos vědci z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR spolu s kolegy z Německa rozmístili na ploše 10 tisíc kilometrů čtverečních na západě Čech i německé straně na 300 seizmických přístrojů, které budou měřit i nejslabší mikrozemětřesení.

Sběr dat potrvá asi rok a půl a měl by poskytnout další informace o vzniku zemětřesných rojů, které se na hranici mezi Německem a Českem opakovaně vyskytují.

