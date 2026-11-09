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Na Chebsku se znovu otřásla zem. Svědci mluví o nepříjemném praskání trámů

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  9:32
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Záznam seismografu z nočního zemětřesení na Chebsku. | foto: Zemětřesení na Chebsku

Na Chebsku se opět probudily hlubiny země. Tamní seismická síť Webnet, která sleduje projevy zemětřesných rojů v regionu, zaznamenala v noci na dnešek několik otřesů o síle více než 2 magnituda.

Podle údajů na webových stránkách Geofyzikálního ústavu Akademie věd měl nejsilnější otřes magnitudo 2,32 a stanice jej zaznamenaly v pondělí 9. listopadu ve 4:48 hodin.

Jde o údaje z automatického měření, které ještě mohou odborníci upravit. Země se chvěla i v předchozích dnech, otřesy byly ale slabší.

Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

Epicentrum několika desítek zemětřesení leží severně od Nového Kostela, přibližně v polovině vzdálenosti mezi Luby a Krajkovou, ohniska otřesů přístroje zaznamenaly zhruba v osmikilometrové hloubce.

Na sociálních sítích se zatím objevil jediný komentář k nočnímu zemětřesení. Podle jeho autorky se otřesy projevily nepříjemným praskáním trámů v domě.

Chebsko patří k seismicky nejaktivnějším oblastem České republiky. Odborníci Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR prověřují, zda bylo noční zemětřesení jednorázovou záležitostí, nebo bylo součástí takzvaného zemětřesného roje. Ten region naposledy zasáhl na konci roku 2025.

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Na Chebsku se znovu otřásla zem. Svědci mluví o nepříjemném praskání trámů

Záznam seismografu z nočního zemětřesení na Chebsku.

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