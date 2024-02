Dělejte biftek z českého masa, stojí za to, vyzývá Výborný domácnosti i restaurace

„To je jedna věc, která mě taky velmi trápí. Když se bavíme o úpravách společné zemědělské politiky, tak se jednání mimo jiné vedou v tom, že chceme podpořit víc živočišnou výrobu. Ano, je to tak, v rámci výroby hovězího masa jsme soběstační, chci, abychom zůstali na té úrovni, včetně exportu a snažíme se ty podmínky udržet spravedlivé i pro naše chovatele,“ uvedl Výborný.

Doplnil, že výroba masa závisí také na poptávce. „To je věcí opravdu naší společnosti, veřejnosti, rodin, do jaké míry preferují kvalitní české vepřové nebo hovězí. O co se jako ministerstvo zemědělství snažíme, je ukázat na kvalitu českých potravin, včetně masných výrobků, proto máme značku Klasa, máme značku Regionální potravina. Je to kvalita, která ani nemusela cestovat přes půlku světa někde z Argentiny, ale je to česká kráva, kvalitní české plemeno. V tom jsme špička na světě, stojí za to si z toho ten biftek dát,“ řekl Výborný.

Ministerstvo zemědělství chce také podpořit nejen české chovatele a zpracovatele masných výrobků, ale obecně české producenty potravin směrem k veřejnému stravování, ke školním jídelnám, provozům, kuchyňským provozům veřejného stravování v domovech pro seniory, v nemocnicích a podobně, doplnil ministr Výborný.

I když podle statistických údajů výroba masa v posledním čtvrtletí roku 2023 ukazuje na zastavení dvouletého poklesu, roční hodnotou je výroba z dlouhodobého pohledu na svém minimu. Od roku 2000 klesla výroba vepřového masa o polovinu, hovězího masa o třetinu a drůbežího o 15 procent, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Výroba masa v Česku loni klesla o 2,6 procenta na 435 908 tun.

Problémy s divočáky i vlky

Dalším z témat Výborného návštěvy v regionu byly škody na zemědělské půdě, ale i přímo ve městech a obcích přemnoženou černou zvěří. A hledání způsobu, jak je omezit. Ministr kvitoval snahu kraje motivovat myslivce k odstřelu divokých prasat.

„Od 1. dubna začne kraj za každý skolený kus vyplácet tisíc korun. Ne však mysliveckým sdružením, ale přímo konkrétním myslivcům,“ uvedl Výborný. Takzvané zástřelné ovšem vyplácí i jeho rezort. „Za poslední dva roky jsme takto vyplatili více než 108 milionů korun,“ potvrdil.

Oproti škodám, které přemnožená divoká zvířata působí jen na zemědělské půdě a v lesích je to pakatel. „Střízlivým odhadem kvůli nim ročně přicházíme o 2,5 až čtyři miliardy korun,“ konstatoval ministr zemědělství.

Vedle finanční motivace by snižování stavů přemnožené zvěře měla podle jeho názoru přispět i novela mysliveckého zákona. „K myslivosti chceme přitáhnout mladé lidi. Proto budeme zjednodušovat evidenční postupy, které zůstaly ve dvacátém, možná i devatenáctém století, a digitalizovat je,“ nastínil chystanou novelu zákona Výborný.

Zmínil se i o problematice vlčích smeček, které působí škody zejména chovatelům dobytka. „V Krušných horách evidujeme minimálně dvě smečky. Evidujeme rovněž škody, které chovatelům působí,“ řekl ministr. Už dnes je přitom podle něj možné na základě krajských vyhlášek v ojedinělých případech přistoupit k odstřelu nebezpečných jedinců. „Takovou vyhlášku mají v Královéhradeckém kraji. Mohla by být inspirací i pro ostatní regiony,“ doplnil Marek Výborný.

Otázku vlků přitom společně s finským kolegou otevřel i na radě ministrů zemědělství v Bruselu. „Vedeme debaty o tom, zda péče o vlky v Evropě odpovídá tomu, co chceme do budoucna. Vlk do krajiny patří a má se do ní vrátit. Na druhou stranu musíme pamatovat na to, aby měl přirozeného nepřítele,“ dodal ministr.