Z původně malého záhonu vznikla v Libé velká plantáž kanadských borůvek

„Ten první nápad přišel asi před šesti lety a společně s Jakubem Kühnem jsme ho rozvinuli. Po dvou letech příprav jsme zasadili keříky a hned druhý rok měli úrodu. Vloni, kdy jsme poprvé nabídli lidem samosběr, jsme už sklidili asi tunu borůvek. Letos to vypadá ještě lépe, úroda by mohla být až třikrát větší,“ říká spokojeně Jakub Kühn při obhlídce asi metr vysokých keřů.

Vlastní studna i solární panely

Trsy borůvek se už probarvovaly do modra, ale s jejich sběrem se prozatím čekalo. „Ještě jsou kyselejší, potřebují zesládnout. Pak se bude moct začít sklízet,“ poznamenal. Než ale začalo snažení obou přátel nést ovoce, museli překonat řadu překážek. Kromě administrativy bylo třeba sehnat vhodný pozemek.

Pak bylo nutné půdu na plantáži o rozloze 5,5 hektaru, kterou si pronajali od obce Libá, přizpůsobit požadavkům rostlin. Dalším krokem bylo zajištění vody, která zde chyběla. A tak vyvrtali vlastní studnu. Jenže vést sem elektriku by znamenalo další náklady. Nakonec pohání čerpadlo ve studni malá solární elektrárna.

Informace z Polska i internetu

„V podstatě jsme soběstační. Sluníčko vytáhne vodu na povrch a pomůže ji rozvést k rostlinám. Borůvky zrají v čistém prostředí. Máme tu deset odrůd a každá je trochu jiná, ať časností dozrávání, vzrůstem keře nebo chutí. Je to podobné jako u hroznového vína,“ říká Kühn. Letos poprvé se borůvky dočkaly řezu s cílem keře prosvětlit a odstranit neplodné větve.

„Objem koruny se tak zmenšil přibližně o třetinu. To se projeví na plodech, měly by být větší a kvalitnější,“ vysvětluje Kühn. Ačkoli jsou Kopecký i Kühn v oboru nováčky, do pěstování borůvek se nevrhli po hlavě. Byli se podívat v Polsku, kde se sazenice pěstují, obhlíželi borůvkovou plantáž a informace sháněli i na internetu.

Už vznikají první pobočky

„Potřebovali jsme vědět, na co si dát pozor, jak daleko sázet keříky od sebe či jak se o borůvky starat, abychom jim připravili optimální prostředí. Vypadá to, že jsme se učili dobře. Ani špačci nám příliš nedělají neplechu. Nezdá se, že by se nám chystali pomoci se sběrem,“ směje se Kühn. Pokud by se přece jen ptáci rozhodli jinak, borůvky ochrání připravené sítě.

Přestože je firma Borůvky Libá relativně mladá, už expanduje. Pobočku má ve Vyšehněvicích u Lázní Bohdaneč, kde se vzhledem k teplejšímu klimatu letos už sklízí, další plantáž buduje u Českého Krumlova. Co však oběma majitelům dělá těžkou hlavu, je odbyt zralého ovoce. Jak borůvky začínají rodit, shání firma většího odběratele.

K mání jsou zatím na tržištích

„Pod vlivem reklamy, kdy se řetězce nechávají slyšet, jak dbají na získávání regionálních produktů, jsem oslovil větší prodejny v regionu. Ale bez výsledku. Jsem z toho přístupu trochu zklamaný. Očekával bych, že bude v jejich zájmu lidem v regionu nabídnout ovoce, které bylo vypěstované v čistém prostředí u nás a nemusí se odnikud z daleka dovážet,“ podotkl Kühn.

„Zatím tedy budeme borůvky nabízet na trzích. Ale nevzdávám se. Věřím, že v dalších letech si budou moci lidé v kraji koupit borůvky z našich keřů také na pultech supermarketů. Že dostanou regionální ovoce, které za nimi nemuselo cestovat přes půlku republiky nebo z ještě větší dálky odněkud ze zahraničí,“ dodal Jakub Kühn.