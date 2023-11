Drahé energie farmáře z Beliny nezastavily. Aby udrželi ceny, jedou na slunce

„Pokud bychom stoupající ceny energií promítli do ceny výrobků, tak by to znamenalo asi jediné. Tedy to, že na ně nikdo nebude mít. Instalovali jsme proto kvůli snížení nákladů solární panely a jedeme dál,“ potvrdil Jaroslav Prchal, spolumajitel farmy.

„Chceme dále pokračovat v práci tak, abychom s výsledky byli spokojeni my i zákazníci,“ doplnil s tím, že letos se podařilo Belině získat ocenění za místní tvaroh. „Holky z naší mlékárny vyhrály s tvarohem Regionální potravinu Karlovarského kraje,“ pochlubil se Prchal.

Farma Belina byla založena v roce 2003 a letošek se kromě práce nesl i ve znamení oslav. „Akce k výročí se moc povedla. Musíme z ní tedy i na přání návštěvníků udělat tradici. Od příštího roku se tedy bude konat vždy poslední sobotu v květnu,“ má v hlavě další plány Prchal.

Mlékárna jede i díky unii

Příroda v okolí Nežichova láká cyklisty a výletníky. V biofarmě se mohou nově občerstvit v kiosku. Na provozu farmy se podílí většina rodiny. „Hodně práce zastane manželka Kamila a nejstarší syn Jaroslav. Jediná zaměstnankyně Jarmila pracuje v mlékárně,“ představil tým farmy Prchal.

Otěže vedení předal synovi. „Letošek byl první rok od založení, kdy jsem se věnoval naplno svému koníčku. Tedy zvukařině, zajišťování světel, pódií a hudební produkci. Na farmě mě už zastoupil syn Jaroslav a vede si dobře. Když je třeba, pomáhám, ale mám fajn pocit, že Belina je v dobrých rukou,“ dodal spolumajitel biofarmy.

Biofarma hospodaří na okolních loukách a pastvinách a chová především ovce a krávy. V roce 2009 se podařilo s přispěním Evropské unie otevřít mlékárnu. Její kapacita je 150 litrů mléka denně. V mlékárně se kromě produkce mléka vyrábí čerstvé a smetanové sýry, tvaroh, tvarohové krémy, jogurty, pomazánky a žervé.