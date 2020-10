První část přivaděče na obchvat Chebu je hotová, práce ještě neskončily

„Na dokončenou opravu komunikace mezi křižovatkou u mostu a křižovatkou u bývalé mateřské školy naváže další etapa. A to v místě takzvaného esíčka,“ uvedl místostarosta Chebu Miroslav Plevný.

V tomto úseku svírá úzkou komunikaci z jedné strany plot soukromé zahrady a z druhé prudký svah. Není tu místo ani na plnohodnotný chodník. „To je ta nejnebezpečnější část silnice,“ potvrdil.



Kvůli stavbě chodníku projekt počítá s tím, že bude nutné část svahu odbagrovat a na místě postavit novou opěrnou zeď. Lidé by tak už nemuseli v nepřehledné dvojité zatáčce využívat úzkou panelovou pěšinu na okraji vozovky nebo kličkovat mezi projíždějícími auty. Právě tento úsek byl před lety při přípravách jihovýchodního obchvatu terčem kritiky.

Odpůrci stavby obchvatu i samotní obyvatelé Hájů namítali, že po dokončení silnice, jež spojí východní část města a Svatý Kříž, dojde k masivnímu nárůstu počtu projíždějících automobilů a tím i k většímu nebezpečí pro chodce.

„Obavy potvrdil i bezpečnostní audit, který jsme nechali zpracovat,“ potvrdil tehdy Pavel Pagáč, jeden z aktivistů, kteří na problémy upozorňovali.

„Práce na druhé etapě by měly pokračovat, dokud to počasí dovolí. Hotovo by mělo být příští rok na jaře,“ upřesnil Plevný s tím, že teprve poté přijde na řadu křižovatka u bývalé mateřské školy, která oba úseky spojuje.

„Tu chceme udržet otevřenou co nejdéle kvůli průjezdnosti. Předpokládám, že pracovat se tu začne někdy v dubnu či v květnu,“ konstatoval Plevný. Poté už bude ulice, jejíž opravy se chystaly řadu let, hotová.

Do budoucna by město chtělo vyřešit komplikovanou křižovatku u železničního mostu, která spojuje ulice Zemědělskou, Blanickou a K Hájům. Přípravy ještě nějaký čas potrvají.