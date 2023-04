O bývalou školu má zájem církev i ekologové, rozhodnou mezi nimi zastupitelé

Úpravy objektu by si vyžádaly odhadem 80 až 100 milionů korun. Kdo by je zaplatil, jasné není. Podle hejtmana Petra Kulhánka mají obě varianty své plusy i minusy.

„V radě jsou hlasy zastánců obou možností vyrovnané. Proto by o nich měli rozhodnout zastupitelé,“ vysvětlil hejtman.

Na krajském úřadě se uskutečnila prezentace obou návrhů. „Zájem zastupitelů byl ale minimální. Proto akci ještě před zastupitelstvem zopakujeme, aby si jeho členové mohli udělat obrázek,“ řekl hejtmanův náměstek Dalibor Blažek. Krajské zastupitelstvo se školou bude zabývat v květnu.

Využití dotačních titulů je problematické

O budovu má zájem plzeňské biskupství. Rádo by v ní provozovalo církevní základní školu. Ekologické centrum Meluzína má poblíž botanickou zahradu a objekt by chtělo využívat pro svou činnost.

„V obou případech by si ale úprava budovy vyžádala velkou investici,“ řekl hejtman Kulhánek. Podle něho není jasné, za kým by náklady šly.

Podle hejtmana je problematické využití případných dotačních titulů. „Na stavbu jako takovou bychom zřejmě dotace využít nemohli. Spíš na vybavení objektu a infrastrukturu,“ vysvětlil.

Prodej zámečku zatím nepřichází v úvahu

Další nejasností je podle Dalibora Blažka budoucí provozovatel spolkového domu v případě, že objekt získá do správy ekologické centrum.

„Otázkou je, zda bude bývalou školu provozovat samo sdružení, nebo vznikne nová krajská příspěvková organizace,“ dodal hejtmanův náměstek.

Studie o využití bývalé střední školy nepředpokládá, že by se starý zámeček v Dalovicích měl prodávat. Tuto možnost by podle hejtmana kraj zvažoval teprve poté, co by zkrachovaly obě navrhované varianty.