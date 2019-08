Trať poškozená při vykolejení nákladního vlaku bude zavřená ještě tři týdny

„Tento termín vidím jako reálný,“ konstatoval Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Tato organizace bude koordinovat práce na likvidování následků nedělní havárie, kdy nad staveništěm obchvatu Mariánských Lázní vykolejil nákladní vlak.

Práce budou provádět firmy, které stavěly už původní část provizorní železnice. „I to ušetří čas,“ řekl Lichtneger.

Na dělníky čeká kompletní demontáž kolejí na téměř čtyřsetmetrovém úseku.

„Musíme také shrnout násep a zkontrolovat, jestli není poškozené jeho podloží. Pokud ano, musí se vybrat až na nepoškozenou vrstvu a znovu navršit a proložit geosítěmi. Pokud by bylo poškození vážné, mohlo by to přinést zpoždění. Zatím ale podle harmonogramu veškeré práce směřujeme k 20. srpnu,“ dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic.

Trať byla poškozena při nedělní nehodě vykolejením několika vagonů s mletým vápencem. Přesnou příčinu havárie zatím vyšetřovatelé zjišťují (o nehodě v článku Strojvedoucí překročil rychlost až třikrát).