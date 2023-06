Silnicemi kraje se budou prohánět sanitky, lidé uvidí i jejich spanilou jízdu

Cvičení je určené výhradně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, tedy pro řidiče a záchranáře. Jeho úkolem je sladit a prověřit postupy při poskytování neodkladné přednemocniční péče. Každou z úloh přitom budou plnit dva ze tří členů posádky. Třetí bude plnit roli pozorovatele.

Sedm úkolů na sedmi místech

Cvičení začíná už v pátek navečer, kdy budou všechny složky IZS na Divadelním náměstí v Karlových Varech nacvičovat zásah u mimořádné události s hromadným postižením lidí. Spolupracovat na této fázi cvičení budou i letecká záchranka a zdravotnická zařízení v kraji spolu s plzeňskou fakultní nemocnicí.

V sobotu pak tříčlenné posádky sanitek čeká sedm úkolů na sedmi místech regionu. „Mělo by jít o případy nestandardní nebo méně časté, ale i o ty rutinní, které však záchranáře čekají v ne úplně běžném prostředí. Při simulovaných situacích budou jejich autenticitu dokreslovat namaskovaní figuranti,“ naznačila hlavní organizátorka cvičení Nikola Brizgalová z karlovarské záchranky.

Vítáni jsou také diváci

Na přejezd mezi jednotlivými stanovišti budou mít zdravotní záchranáři 20 minut, na plnění úkolů pak hodinu. Časový harmonogram přitom musejí posádky striktně dodržovat. „Jinak by se mohlo stát, že se na jednotlivých stanovištích začnou sanity hromadit,“ vysvětlila Brizgalová.

Některá stanoviště budou veřejnosti přístupná, jiná se odehrají v kulisách, kam je vstup omezený. „Veřejnost zveme na Mlýnskou kolonádu či do obchodního centra Varyáda. Do chemičky Synthomer a do vývojového centra BMW diváci nesmí,“ upřesnil Jiří Smetana, ředitel krajské záchranky.

Cvičení pak v neděli vyvrcholí spanilou jízdou sanitek krajem z Březové do Karlových Varů. Kolonu budou doprovázet policisté.

Cvičení putuje po krajích

Připravit cvičení podobného rozsahu je podle Jiřího Smetany organizačně velmi náročné. „Trvá to rok,“ potvrdil.

Karlovarská P155 přitom nabídne účastníkům i trochu jiný pohled na Karlovarský kraj. „Chceme jej ukázat i jinak než jako region lázeňského trojúhelníku. Naším cílem je představit zajímavé lokality,“ vysvětlil ředitel krajské záchranky. Tomu odpovídá i „zážitková“ část některých úkolů. Zdravotničtí záchranáři si tak budou moct prohlédnout například podzemí karlovarského Vřídla.

Prvních pět ročníků P155, tehdy ještě Pražské 155, se od roku 2017 uskutečnilo v hlavním městě. Teprve poté se stalo cvičení putovním. Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje je po Libereckém a Pardubickém kraji a po dvouleté pandemické pauze třetím dějištěm prestižní akce.