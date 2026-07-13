Až o třetinu více zásahů. Zdravotničtí záchranáři měli o festivalu napilno

„Po dobu festivalu, od 3. do 11. července, činila průměrná denní výjezdovost ZZS Karlovarského kraje 128 výjezdů, zatímco běžně se pohybuje kolem 110 výjezdů denně. Jde tak o nárůst přibližně o 17 procent. Nejvyšší denní výjezdovost jsme zaznamenali hned v úvodu festivalu, kdy jsme během jednoho dne řešili 143 výjezdů, tedy téměř o třetinu více, než je běžný průměr,“ uvedla Simona Kratochvílová.
Zdravotničtí záchranáři nejčastěji zasahovali u pacientů pod vlivem alkoholu, kolapsových stavů, úrazů a případů napadení. „Ojediněle jsme řešili také závažnější alergické reakce. Nejvíce událostí připadalo na večerní a noční hodiny, kdy vrcholil festivalový program a doprovodné akce,“ konstatovala mluvčí záchranářů.
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Obdobně jako policisté či strážníci proto na festivalové dny posílili. „Na zahájení festivalu jsme posílili karlovarskou základnu o další výjezdovou skupinu rychlé zdravotnické pomoci. Ta zůstala k dispozici také na závěr festivalu, kdy jsme opět očekávali zvýšenou zátěž spojenou s množstvím návštěvníků a probíhajícím programem. V nočních hodinách sloužil také inspektor provozu, který běžně vykonává službu především během dne,“ řekla Kratochvílová.
Jak řekla, často sanitky vyjížděly k případům lidí pod vlivem alkoholu. Nechyběly mezi nimi ani případy, kdy se lahve chopili mladiství. O jedné festivalové noci evidovali policisté hned dva podobné případy.
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„Jednoho mladistvého nalezla hlídka v parku v ulici Krále Jiřího s naměřenou hodnotou 1,8 promile alkoholu v dechu, druhého v parku u ulice Bulharská s výsledkem 1,88 promile. Obě mladistvé osoby byly převezeny posádkami Zdravotnické záchranné služby do nemocnice. Policisté oba případy řeší jako přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Pešková.
Na prodej alkoholu neplnoletým se zaměřili i kontroloři České obchodní inspekce. V 11 z 18 kontrol, kdy do prodejny vyslali mladistvého figuranta, zjistili, že dostat se k alkoholu není pro mladé až tak složité.