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Až o třetinu více zásahů. Zdravotničtí záchranáři měli o festivalu napilno

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  10:10

Zejména noční hodiny byly po dobu filmového festivalu pro zdravotnické záchranáře zatěžkávací zkouškou. | foto: ZZS Karlovarského kraje

Výrazné navýšení počtu výjezdů zaznamenali po dobu konání mezinárodního filmového festivalu záchranáři Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Karlovarského kraje. Podle mluvčí Simony Kratochvílové byly posádky sanitních vozů nejvíce vytížené večer a v noci.

„Po dobu festivalu, od 3. do 11. července, činila průměrná denní výjezdovost ZZS Karlovarského kraje 128 výjezdů, zatímco běžně se pohybuje kolem 110 výjezdů denně. Jde tak o nárůst přibližně o 17 procent. Nejvyšší denní výjezdovost jsme zaznamenali hned v úvodu festivalu, kdy jsme během jednoho dne řešili 143 výjezdů, tedy téměř o třetinu více, než je běžný průměr,“ uvedla Simona Kratochvílová.

Zdravotničtí záchranáři nejčastěji zasahovali u pacientů pod vlivem alkoholu, kolapsových stavů, úrazů a případů napadení. „Ojediněle jsme řešili také závažnější alergické reakce. Nejvíce událostí připadalo na večerní a noční hodiny, kdy vrcholil festivalový program a doprovodné akce,“ konstatovala mluvčí záchranářů.

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Obdobně jako policisté či strážníci proto na festivalové dny posílili. „Na zahájení festivalu jsme posílili karlovarskou základnu o další výjezdovou skupinu rychlé zdravotnické pomoci. Ta zůstala k dispozici také na závěr festivalu, kdy jsme opět očekávali zvýšenou zátěž spojenou s množstvím návštěvníků a probíhajícím programem. V nočních hodinách sloužil také inspektor provozu, který běžně vykonává službu především během dne,“ řekla Kratochvílová.

Jak řekla, často sanitky vyjížděly k případům lidí pod vlivem alkoholu. Nechyběly mezi nimi ani případy, kdy se lahve chopili mladiství. O jedné festivalové noci evidovali policisté hned dva podobné případy.

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„Jednoho mladistvého nalezla hlídka v parku v ulici Krále Jiřího s naměřenou hodnotou 1,8 promile alkoholu v dechu, druhého v parku u ulice Bulharská s výsledkem 1,88 promile. Obě mladistvé osoby byly převezeny posádkami Zdravotnické záchranné služby do nemocnice. Policisté oba případy řeší jako přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Na prodej alkoholu neplnoletým se zaměřili i kontroloři České obchodní inspekce. V 11 z 18 kontrol, kdy do prodejny vyslali mladistvého figuranta, zjistili, že dostat se k alkoholu není pro mladé až tak složité.

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