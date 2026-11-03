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Pro rychlejší pomoc. Krajská záchranka doplňuje vozový park o osm vozidel

Jitka Dolanská
  15:37
Osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun začne ještě letos sloužit zdravotním záchranářům v Karlovarském kraji. Pořídila je krajská záchranka, která tak pokračuje v modernizaci svého vozového parku.

Jedná se o sedm sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci (RZP) a jeden vůz systému rendez-vous (RV) pro lékaře. Šest automobilů již záchranáři převzali, zbývající dva dostanou do konce letošního roku.

Pět již převzatých sanitních vozidel RZP typu Volkswagen Transporter 6.1 2.0 TDI za bezmála 23 milionů korun bylo pořízeno v rámci projektu „Obnova výjezdových vozidel ZZS“. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je 85 procent, zbývající částku zaplatí formou spoluúčasti zdravotní záchranná služba.

Osm nových zásahových vozů začne v nejbližší době poskytovat pomoc nemocným v Karlovarském kraji. Šest jich zdravotničtí záchranáři převzali v úterý, zbylé dva dostanou do konce roku. (3. listopadu 2026)
Osm nových zásahových vozů začne v nejbližší době poskytovat pomoc nemocným v Karlovarském kraji. Šest jich zdravotničtí záchranáři převzali v úterý, zbylé dva dostanou do konce roku. (3. listopadu 2026)
Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (3. listopadu 2026)
Interiér nového sanitního vozu (3. listopadu 2026)
5 fotografií

Další dvě sanitky RZP budou pořízeny z příspěvku zřizovatele. Jejich celková cena podle uzavřené kupní smlouvy činí přibližně 9 milionů korun.

Součástí letošní obnovy vozového parku je také nové vozidlo RV typu Škoda Kodiaq 2.0 TDI. Vůz v hodnotě téměř 2,5 milionu korun je plně financován z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Podle Jiřího Smetany, ředitele Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, je pravidelná obnova vozového parku pro záchranáře velmi důležitá.

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„Naše výjezdové skupiny jsou v provozu nepřetržitě a vozidla jsou každodenně vystavována vysoké zátěži. Modernizace techniky přispívá nejen k vyšší bezpečnosti zaměstnanců a pacientů, ale také ke spolehlivosti při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Vážíme si možnosti využívat dotační prostředky, díky kterým můžeme vozový park postupně obnovovat,“ uvedl Smetana.

Pro záchranáře, kteří zajišťují přednemocniční neodkladnou péči v celém Karlovarském kraji 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, jsou podle něj spolehlivé sanitky základní nezbytností. Často přijíždějí k lidem v těch nejtěžších chvílích jejich života. Při jejich práci rozhodují minuty a záleží na každém detailu.

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„Proto je důležité, aby měli k dispozici vozidla, na která se mohou stoprocentně spolehnout. Nové sanitky jsou investicí nejen do kvalitnějšího zázemí záchranářů, ale především do bezpečí pacientů v celém Karlovarském kraji,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Záchranná služba podle ředitele obměňuje sanitní vozy pravidelně. Její vozový park je momentálně dostačující.

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