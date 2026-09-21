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Stanici leteckých záchranářů začne kraj na letišti stavět letos na podzim

Autor: ,
  11:34
vrtulník karlovarský kraj

vrtulník karlovarský kraj | foto: Vizualizace: Siebert + Talaš / Zdroj: Karlovarský kraj

vrtulník karlovarský kraj
vrtulník karlovarský kraj
vrtulník karlovarský kraj
vrtulník karlovarský kraj
12 fotografií
Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát zřejmě stovky milionů korun, řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

„Stavba by měla být zahájena někdy v listopadu letošního roku, to znamená, jestli převezme staveniště zhotovitel, počítáme s ukončením koncem roku 2027, ale spíš někde kolem května 2028, uvidíme, jak ty práce budou probíhat,“ uvedl Kubis.

Stavba letecké záchranky v Karlových Varech začne v září, kraj má povolení

Základnu vybuduje Karlovarský kraj ze svého rozpočtu. Stejně jako letiště by ji ale měl provozovat stát nebo armáda. „Je to jedno z témat, které teď řešíme s ministerstvem obrany, protože by to měly provozovat Letecké opravny Malešice, to znamená státní podnik ministerstva obrany,“ doplnil hejtman.

Kraj chce převod na stát omezit podmínkou, že stavba bude využívána jako základna letecké záchranné služby minimálně deset nebo 15 let.

Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
Vizualizace budoucí podoby základny letecké záchranné služby Karlovarského kraje. Sídlo bude mít v areálu karlovarského letiště.
12 fotografií

Budova letecké základny by měla sloužit pro dvě helikoptéry. Karlovarský kraj by chtěl, aby to byly větší stroje typu PZL-W3A Sokol, který nyní používá armáda. Základna by měla být dostatečně velká i na to, aby v ní mohla sídlit také posádka pozemní rychlé záchranné služby.

Do Karlovarského kraje zatím létají vrtulníky záchranné služby většinou z Plzně nebo z Ústí nad Labem, někdy z Prahy. Vzhledem ke vzdálenosti ale nejsou schopny pokrýt v zákonem stanoveném limitu 20 minut některé části regionu, zejména Krušné hory. Kvůli počasí navíc vrtulníky ze vzdálenějších oblastí někdy ani nevzlétnou.

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Stanici leteckých záchranářů začne kraj na letišti stavět letos na podzim

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Na letišti v Karlových Varech začne letos na podzim stavba základny pro leteckou záchrannou službu. Měla by být schopna zajišťovat rychlé transporty pacientů od roku 2028 nebo 2029. Stavba bude stát...

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