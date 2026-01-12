Chebsko je od začátku roku o víkendech bez zubařů, kraj hledá řešení

Podobně kraj v roce 2023 vyřešil pohotovosti ve všedních dnech, kdy se mu právě díky veřejné zakázce podařilo získat společnost GalleryDent v Ostrově a Fitdent v Chebu, které zajišťují tuto službu střídavě ve všedních dnech od 16 do 19 hodin.
„Přestože nám pojišťovna vyšla vstříc, umožní lékařům sloužit pohotovost přímo v jejich ordinacích a je ochotná tuto službu proplácet, nepodařilo se nám přesvědčit stomatology v okrese Cheb, aby pohotovosti o víkendech a svátcích drželi,“ uvedl karlovarský hejtman Petr Kubis.
Na Chebsku skončí víkendová zubní pohotovost, stomatologové nemají zájem
Povinnost podílet se na výkonu pohotovostních služeb totiž pro lékaře ze zákona vypadla. „Hledáme proto jiné cesty, jak víkendové a sváteční pohotovosti na Chebsku zajistit,“ řekl Kubis s tím, že jednou z možností je vypsat veřejnou zakázku.
„Obrátil jsem se dopisem na všechny zubní lékaře a požádal je o spolupráci při zajištění zubní pohotovosti. Chtěl jsem, aby případně sdělili, jaké mají požadavky. Osobně jsem také jednal se zástupci Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje, odkud jsme ale následně obdrželi informaci o tom, že zubaři z okresu Cheb se odmítají účastnit zajištění pohotovostní služby o víkendech a dnech pracovního volna s tím, že víkendová služba v Nemocnici Sokolov a Nemocnici Karlovy Vary je pro obyvatele kraje dostatečná,“ uvedl Kubis.
S bolavým zubem bude možné vyhledat pomoc na pohotovosti i ve všední dny
Dodal, že zubní lékaři z Chebska ochotní sloužit pohotovosti budou podle informací komory vypomáhat kolegům v okrese Sokolov. Aktuální informace o lékařských pohotovostních službách je možné dohledat na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje.