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Dostupnější zubaři. V chebské nemocnici otevřeli stomatologické centrum

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  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V areálu krajské Nemocnice Cheb slouží nové stomatologické centrum. Karlovarský kraj ho vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C chebské nemocnice, kde kromě stomatologů sídlí i onkologické oddělení a některé ambulance. Náklady na přestavbu budovy byly 46 milionů korun.

„Stomatologické centrum by mělo nabídnout zejména širší spektrum zákroků, než bylo dosud na Chebsku obvyklé,“ prohlásil vedoucí lékař společnosti FITDENT Jakub Papež.

„Nová stomatologická klinika nabídne spolupráci jednak s chebskou nemocnicí, s Karlovarským krajem a budeme nabízet i ošetřování dětských pacientů v celkových anesteziích. Kromě toho naše centrum zajišťuje nebo má lékaře všech specializací. To znamená, je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodoncii, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vznikají v jiných ordinacích a lékaři je k nám delegují, a případně parodontologickou léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní,“ popsal Papež.

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

V případě chebského stomatologického centra jde o spolupráci krajské nemocnice a soukromých poskytovatelů zdravotní péče. Provoz kliniky budou zajišťovat stomatologové ze společností FITDENT s. r. o., Ortodoncie Cheb s. r. o., AP Dent s. r. o. a Ortodoncie Sobol s. r. o. Klinika nabídne celkem 18 zubařských křesel.

„Sehnat zubaře je pro řadu lidí v našem kraji stále velký problém. Otevření nové zubní kliniky v Chebu proto považuji za velmi důležitý krok ke zlepšení dostupnosti stomatologické péče. V prostorách chebské nemocnice vzniklo moderní pracoviště s kvalitním zázemím pro pacienty i zdravotníky. Chceme, aby byla stomatologická péče dostupnější i v dalších částech kraje, a proto nyní intenzivně pracujeme na vzniku další zubní kliniky, a to konkrétně v Karlových Varech,“ uvedl hejtman Petr Kubis (ANO).

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I karlovarská klinika by měla fungovat na podobném principu, vybuduje ji kraj, ale ordinace budou provozovat soukromí poskytovatelé.

Papež řekl, že chebská klinika v omezeném měřítku nabídne i registraci nových pacientů. Prioritně ale přesouvá do nového zařízení pacienty, jejichž zubař ukončuje praxi. Těch je podle něj na Chebsku hodně. Podle Papeže tak vznikla situace, kdy odchází jedna generace zubních lékařů, ale ještě nedorostla ta, která by je mohla plnohodnotně nahradit.

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