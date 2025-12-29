Kraj postaví zubní kliniku, lékaře do ní si zavazuje stipendii už na škole

Petr Kozohorský
  10:40
Do roku 2027 má podle záměru současného vedení regionu vzniknout nová zubní klinika v areálu krajského úřadu v Karlových Varech. Hejtmanství tím reaguje na trend, kdy v posledních letech skončila v regionu celá řada zubařů. Nové pak „loví“ už v posluchárnách vysokých škol.
Zajistit dostupnost péče o chrup je cílem projektu, který se v současné době rodí na hejtmanství. Už v roce 2027 by v areálu krajského úřadu měla vyrůst nová zubní klinika.

„Přesto, že v regionu začala působit řada nových zubních lékařů, není jejich počet dostatečný a mnoho obyvatel stále nemá svého zubního lékaře,“ uvedl hejtman Petr Kubis.

Budoucí lékaři mají o stipendia velký zájem, kraj na ně přidá šest milionů

Upozornil ovšem také, že v posledních letech řada ordinací skončila. Kraj proto v areálu ve Dvorech vytipoval pozemek, na kterém vznikne zázemí pro nové. Investorem bude přímo kraj, provozovatelem zařízení pak Karlovarská krajská nemocnice.

„Bude mít za úkol najít vhodného poskytovatele zdravotních služeb. Počítáme také s tím, že kraj by financoval výstavbu kliniky, její vybavení by pak už bylo na provozovateli,“ naznačil hejtman.

Karlovarský kraj již obdržel jednu nabídku na zajištění zubní kliniky s tím, že by bylo vytvořeno sedm ordinací zubních lékařů (čtyři pro děti, tři pro dospělé). Každá z ordinací by zaregistrovala 800 až 1200 pacientů.

Nabídka obsahuje i vznik ordinace ortodontisty, dvou ordinací dentální hygieny, edukačního centra pro děti a sálu pro zákroky v celkové anestezii.

Karlovarský kraj láká budoucí lékaře na stipendium, přihlásilo se jich deset

Nedostatek kvalifikovaných zubařů by přitom nemusel být zásadním problémem. I na ty, kteří aktuálně studují, totiž cílí projekt stipendií Karlovarského kraje.

Díky němu mají i budoucí zubaři šanci získat 150 tisíc korun na akademický rok z krajské kasy. Za to se zaváží, že budou v kraji působit pět let po absolvování školy.

