Online adiktologická ambulance je určena všem lidem z regionu starším 15 let. Projekt, který finančně podpořil Karlovarský kraj, se poprvé představil na druhé krajské adiktologické konferenci. Službu poskytuje ambulance Adikto.
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„Dostupnost odborné pomoci je v oblasti závislostí naprosto zásadní. Lidé, kteří se potýkají s návykovým chováním, často dlouho hledají odvahu svou situaci řešit. Právě proto je důležité, aby měli možnost obrátit se na odborníky,“ uvedl hejtman kraje Petr Kubis (ANO).
Online poradenství podle něj představuje další cestu, jak potřebnou pomoc přiblížit lidem napříč regionem. „Nejen těm, kteří se potýkají se závislostí, ale také jejich blízkým. Věříme, že díky této službě se více lidí odhodlá udělat první krok k řešení své situace,“ doplnil hejtman.
Online adiktologická ambulance je určena těm, kteří se potýkají se závislostí nebo jsou jejím vznikem ohroženy. Poradenství mohou využít také rodinní příslušníci a další blízcí lidí se závislostí, například rodiče, kteří hledají pomoc v souvislosti s návykovým chováním svých dětí.
Konzultace jsou individuální formou online videohovoru s kvalifikovaným adiktologem, a trvají 50 minut. Služba je bezplatná, diskrétní a k jejímu využití není potřeba doporučení lékaře. Klienti si termín konzultace vybírají prostřednictvím přehledného rezervačního systému na webových stránkách ambulance.
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Nápad na propojení lázeňství s péčí o duši ve mně zrál roky, říká psychiatr
Karel Moravec, psychiatr a adiktolog, se se závislými ve své ordinaci setkává dnes a denně. Počet klientů, kteří chtějí své závislosti řešit, se podle jeho zkušeností v posledních letech více než zdvojnásobil. „Každý týden do mé ordinace přijde jeden nový dospělý pacient,“ řekl Moravec.
Podle jeho názoru je jakákoliv forma pomoci závislým vítaná, lékaře, s nímž by klient své problémy řešil tváří v tvář, ovšem nic nenahradí. „Kraj by proto měl podporovat i vznik klasických adiktologických ordinací,“ domnívá se psychiatr.
Moderní technologie nicméně nezatracuje. Svou váhu podle něj má i umělá inteligence. „Často za mnou přijdou noví klienti s tím, že se nejdříve poradili s AI. Její doporučení bývá jedním z impulsů pro návštěvu odborníka,“ dodal Karel Moravec.