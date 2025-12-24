„Dlouho jsme se handrkovali s pojišťovnou, úředníci nechtěli pořízení ruky schválit. Není to levná záležitost, stojí čtyři miliony korun, ale on ji potřebuje. Bez ruky je plně závislý na pomoci druhých. Nakonec jsme se vypravili osobně do centrály naší pojišťovny a najednou to šlo. Teď už jen čekáme, až se nám ozvou z protetiky v německém Passau. U nás totiž tento typ protézy neumí udělat,“ vypráví Jana Hosová s tím, že pozvánka na protetiku bude pro celou rodinu dodatečný vánoční dárek.
Ruku odborníci upevní na implantát, který má Jiří už nějaký čas voperovaný do zbytku pažní kosti. Na druhé straně těla, kde mu chybí ruka až k rameni, bude nosit vyvažovací závaží, aby se mu nekřivila páteř.
|
Po letech ticha po úrazu uslyšel Jiří Hos díky implantátům Vánoce
„Není to tak, že by mu namontovali umělou ruku a hned by bylo všechno dobré. Bude muset trénovat a cvičit, bude se muset naučit tu ruku ovládat a používat. Bohužel, tahle protéza není vodotěsná, takže do vody s ní jít nemůže, ale dlaň a prsty je možné otřít, pokud se zašpiní,“ popisuje Jana Hosová s tím, že před časem se Jiřímu povedlo získat lepší nožní protézu.
Ta stará totiž měla řadu omezení. „Třeba při sedání nebo vstávání si člověk musel pomáhat rukama. Jenže ty já nemám. Nešlo s ní jezdit na lehokole, nesměla se namočit,“ vypočítává Jiří Hos a dodává, že teď už se s protézou může i sprchovat a koupat, což je obrovská výhoda při hygieně.
Předloni mu navíc lékaři voperovali první kochleární implantát, díky kterému začal znovu slyšet zvuky kolem. A může poslouchat i své oblíbené Kabáty.
Jiřímu se život obrátil naruby 30. srpna 2016. S partou svých kolegů měl zkontrolovat transformátor větrné elektrárny u Aše. Při práci však skupinu zasáhl elektrický výboj. Dva muži odnesli událost popáleninami, další z party elektrikářů byl na místě mrtvý. Jiřího Hose s hlubokými popáleninami na čtyřiceti procentech těla transportoval vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
|
Muži bez rukou, nohy a sluchu zlepšuje život po úrazu bezbariérové bydlení
Tady prodělal řadu operací, nebyl ušetřen celkových sepsí organismu, selhávaly mu ledviny. Spálené části těla postupně odumíraly. Aby zabránili infekci, museli lékaři odřezávat další a další části těla. Jiří ale zabojoval, nevzdal se. Za pomoci své ženy Jany, která opustila zaměstnání, aby o svého muže mohla pečovat, a zbytku rodiny si plní své sny. Teď má naději, že se mu splní další. Sen o nové ruce.
|
17. října 2023