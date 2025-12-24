Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jitka Dolanská
  8:50
Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká na zprávu z protetiky v německém Passau, kde mu vyrobí novou ruku. Věří, že příští vánoční svátky se po letech sám nají i napije.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.

Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
25 fotografií

„Dlouho jsme se handrkovali s pojišťovnou, úředníci nechtěli pořízení ruky schválit. Není to levná záležitost, stojí čtyři miliony korun, ale on ji potřebuje. Bez ruky je plně závislý na pomoci druhých. Nakonec jsme se vypravili osobně do centrály naší pojišťovny a najednou to šlo. Teď už jen čekáme, až se nám ozvou z protetiky v německém Passau. U nás totiž tento typ protézy neumí udělat,“ vypráví Jana Hosová s tím, že pozvánka na protetiku bude pro celou rodinu dodatečný vánoční dárek.

Ruku odborníci upevní na implantát, který má Jiří už nějaký čas voperovaný do zbytku pažní kosti. Na druhé straně těla, kde mu chybí ruka až k rameni, bude nosit vyvažovací závaží, aby se mu nekřivila páteř.

Po letech ticha po úrazu uslyšel Jiří Hos díky implantátům Vánoce

„Není to tak, že by mu namontovali umělou ruku a hned by bylo všechno dobré. Bude muset trénovat a cvičit, bude se muset naučit tu ruku ovládat a používat. Bohužel, tahle protéza není vodotěsná, takže do vody s ní jít nemůže, ale dlaň a prsty je možné otřít, pokud se zašpiní,“ popisuje Jana Hosová s tím, že před časem se Jiřímu povedlo získat lepší nožní protézu.

Ta stará totiž měla řadu omezení. „Třeba při sedání nebo vstávání si člověk musel pomáhat rukama. Jenže ty já nemám. Nešlo s ní jezdit na lehokole, nesměla se namočit,“ vypočítává Jiří Hos a dodává, že teď už se s protézou může i sprchovat a koupat, což je obrovská výhoda při hygieně.

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
25 fotografií

Předloni mu navíc lékaři voperovali první kochleární implantát, díky kterému začal znovu slyšet zvuky kolem. A může poslouchat i své oblíbené Kabáty.

Jiřímu se život obrátil naruby 30. srpna 2016. S partou svých kolegů měl zkontrolovat transformátor větrné elektrárny u Aše. Při práci však skupinu zasáhl elektrický výboj. Dva muži odnesli událost popáleninami, další z party elektrikářů byl na místě mrtvý. Jiřího Hose s hlubokými popáleninami na čtyřiceti procentech těla transportoval vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Muži bez rukou, nohy a sluchu zlepšuje život po úrazu bezbariérové bydlení

Tady prodělal řadu operací, nebyl ušetřen celkových sepsí organismu, selhávaly mu ledviny. Spálené části těla postupně odumíraly. Aby zabránili infekci, museli lékaři odřezávat další a další části těla. Jiří ale zabojoval, nevzdal se. Za pomoci své ženy Jany, která opustila zaměstnání, aby o svého muže mohla pečovat, a zbytku rodiny si plní své sny. Teď má naději, že se mu splní další. Sen o nové ruce.

17. října 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.

Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká...

24. prosince 2025  8:50

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Nové logo Mariánských Lázní vypadá jako jiný symbol, autor plagiátorství odmítá

Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal...

Mariánské Lázně mají novou vizuální identitu. S maličkou vadou na kráse. Podobné logo, jaké navrhl grafický designér a autor nové identity Martin Utíkal, se už ve veřejném prostoru objevilo. Užívá...

23. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  11:05

Stopka kvůli pozemkům. Kraj zastavil projekt sokolovské sportovní haly

Vizualizace nové víceúčelové sportovní haly, která by měla pomoci sokolovským...

Rada Karlovarského kraje se rozhodla zastavit práce na projektu nové sportovní haly, která měla vyrůst v Sokolově. Důvodem je, že se kraji nepodařilo získat do vlastnictví pozemky, na nichž mělo...

22. prosince 2025  9:52

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Při budování kreativního centra našli dělníci zazděný portál ze 16. století

Překvapením při stavebních pracích byl objev dosud neznámého portálu ze 16....

Za projekt plný šibeničních termínů se dá označit zrod Kulturního a kreativního centra v Jáchymově, který představitelé města otevřeli v tomto týdnu. Vznikl z někdejší knihovny a infocentra. Lázeňské...

21. prosince 2025  9:20

Asociace hotelů a restaurací ocenila emeritního mariánskolázeňského primáře

Emeritní mariánskolázeňský primář Pavel Knára (uprostřed) získal od Asociace...

Za celoživotní přínos k rozvoji české balneologie se dočkal uznání od Asociace hotelů a restaurací ČR lékař Pavel Knára, emeritní primář Léčebných lázní Mariánské Lázně a uznávaný odborník v oboru...

20. prosince 2025  8:25

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Mají našetřeno, schodek si mohou dovolit. Sokolov schválil rozpočet na příští rok

ilustrační snímek

Se schodkovým rozpočtem bude v příštím roce hospodařit sokolovská radnice. Zatímco příjmy budou 1,007 miliardy, výdaje má město naplánované na 1,350 miliardy. Rozdíl radnice pokryje z úspor z...

19. prosince 2025  10:45

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  17:46

Cheb odmítl nabídku Accolade, průmyslový park bude dál chystat se státem

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Zastupitelé Chebu ve čtvrtek odmítli nabídku na spolupráci při přípravě Strategického podnikatelského parku (SPP) společnosti Accolade. Budou i nadále park připravovat se Státní investiční a...

18. prosince 2025  17:35

Sněhová děla jedou naplno. Po teplých dnech skiareály využily ochlazení

Zasněžování v lyžařském areálu Klínovec v Krušných horách

V Krušných horách v Karlovarském kraji využili provozovatelé lyžařských středisek ochlazení a opět spustili zasněžování. O víkendu pojedou vleky a lanovky například na Klínovci, Plešivci, v...

18. prosince 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.