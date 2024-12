Sokolov přispěl nemocnici na nové přístroje, kamera vyšetří diabetikům zrak

„V letošním roce jsme obdrželi od města Sokolov částku dva miliony korun, která byla rozložen na nákup celkem čtyř přístrojů,“ uvedla Jitka Bureš Samáková, ředitelka Nemocnice Sokolov.

Ačkoliv zdravotnické zařízení do obměny techniky a modernizací investuje každý rok desítky milionů korun, podle ředitelky nemocnice je pomoc města i v tomto rozsahu rozhodně viditelným přínosem.

Za nejzajímavější přístrojovou posilu považuje ředitelka nemocnice takzvanou fundus kameru pro oční oddělení. Slouží k vyšetření diabetické retionopatie.

„To je onemocnění které vzniká u pacientů s diabetem, kdy jsou poškozeny krevní cévy na sítnici a důsledkem mohou být poruchy zraku nebo v závažných případech až slepota,“ vysvětlila ředitelka. Počáteční příznaky tohoto onemocnění jsou přitom nenápadné a kvalitní screening tak hraje zcela zásadní roli.

Nemocnice sice screening diabetické retinopatie dělá běžně i dnes, nový přístroj však bude pro pacienty přeci jen o něco pohodlnější. Prvním posunem je, že umožňuje vyšetření bez použití mydriatik, tedy bez známého „rozkapání“ očí za účelem rozšíření zornice.

Především však umožní pořízení snímků za pouhou minutu. Do dalších tří minut by pak měl mít lékař k dispozici zprávu z vyšetření. To znamená i zvýšení komfortu jak pro pacienty, tak pro personál.

Dalšími zakoupenými přístroji jsou masážní vana, která bude určena pacientům rehabilitačního oddělení, nebo přístroj Tricera. Ten nahrazuje hned tři artroskopické přístroje používané při operacích. Tím zjednodušuje i celý operační výkon a výrazně ho také zrychluje.

Poslední položkou pak je nový systém Trauma Recon, tedy moderní vrtací a řezací bateriový systém, používaný při chirurgických a ortopedických operacích. Ten sice na první pohled vypadá jako běžný set nástrojů z hobby marketu, ale ve skutečnosti jde o vysoce přesné a spolehlivé nástroje. Na rozdíl od běžného nářadí je lze kompletně sterilizovat a zajistit tak potřebnou bezpečnost pro pacienty.

„Obě tyto investice přinesou další zlepšení operačních technik při ortopedických výkonech a tím v konečném důsledku více pacientů spokojených s artroskopií i otevřenými chirurgickými výkony,“ řekl k nákupu obou přístroj Filip Veselý, primář ortopedického oddělení Nemocnice Sokolov.

Unikátní automatizovaný robotický skladový systém začal loni v únoru fungovat v sokolovské nemocniční lékárně. Byl prvním a zároveň největším zařízením tohoto druhu v České republice.