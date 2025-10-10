Karlovarský kraj v té souvislosti chystá projekt zaměřený na prevenci. Cílem je změnit přístup obyvatel regionu k péči o vlastní zdraví. A také motivovat k většímu využívání preventivních programů a nejrůznějších screeningových vyšetření, které lidé příliš nevyužívají, ačkoli jsou zdarma. Masivní kampaň by měla začít ještě před Vánoci.
„Jsme v kontaktu s profesorem Duškem, který nám představil nepříliš lichotivá čísla. Je jasné, že lidé prevenci zanedbávají. Jednali jsme o tom s praktiky a shodli jsme se, že je třeba prevenci více podpořit,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis, který má v gesci zdravotnictví.
Podle jeho slov kraj nyní připravuje samostatný webový portál o prevenci. Objeví se na něm různá videa, podněty a návody, jak se starat o zdraví a podobně. Informace budou rozdělené do kategorií podle věku.
„Chtěli bychom, aby kampaň byla opravdu masivní, plánujeme proto do ní zapojit řadu subjektů, například velká obchodní centra. V současné době pracovní skupina, kterou jsme k tomu účelu zřídili, připravuje všechny postupy a domlouvá podrobnosti. Chceme se dohodnout s lékařskými komorami, s odbornými společnostmi, jednáme i se zdravotními pojišťovnami,“ řekl Kubis s tím, že kraj chce promluvit i do čekacích lhůt na jednotlivá preventivní vyšetření.
„Například co se týče mamografu, tak tam jsou ty lhůty delší, máme v tomto směru na Chebsku trochu hendikep. Proto připravujeme do budoucna ve spolupráci s nemocnicí změnu, abychom ty zobrazovací metody nastavili i v oblastech, kde aktuálně chybí. Hodně si v tomto směru slibujeme od spolupráce s nemocnicemi Motol a Na Homolce,“ předestřel Kubis.
Jak vyplývá ze statistických dat, vážnější nemocnost populace začíná v regionu narůstat už od 40. roku. Ve věku nad 50 let má 60 procent obyvatel nejméně jedno chronické onemocnění. Hojně se zde vyskytují vážná kardiovaskulární onemocnění, cukrovka, srdeční selhání, hypertenze a podobně, přibývá lidí s nejrůznějšími druhy demence.
Nádorovým onemocněním v Karlovarském kraji trpí na 13 tisíc lidí, každý rok přibývá dalších 17 stovek onkologicky nemocných. V regionu je rovněž nadprůměrný výskyt nádorů plic.
„V Karlovarském kraji těch problémů není málo, ale na druhou stranu se tento region od zbytku republiky až tak zásadně neliší. U všech nemocí, a u rakoviny zejména, ale platí, že čím později je nemoc zachycena, tím menší šance je na úplné vyléčení. Proto je prevence tak důležitá,“ dodal Ladislav Dušek.