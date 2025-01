Jediná v kraji. V sokolovské porodnici přišlo loni na svět více miminek

„Loni jsme u nás přivítali na svět 571 dětí, předloni jich bylo 558. Moc nás to těší. Myslím, že je to takové potvrzení toho, že to děláme dobře,“ říká při pohledu do statistik mluvčí společnosti Penta Hospitals Vladislav Podracký.

Nemocnice nabízí budoucím matkám řadu vymožeností. Mohou využít míč, vak, žíněnku, sprchu, vanu, žebřiny nebo například porodní stoličku či bylinnou napářku. Samozřejmostí je, že si rodička sama vybírá polohu k porodu.

Standardně probíhá bonding s miminkem, a to i při porodu císařským řezem. Podle tamního primáře gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Sokolov Vladimíra Velického je cílem celého týmu vést porody s minimem bezdůvodných zásahů. Matky si tak mohou vzácný okamžik života prožít podle svého.

„Pořídili jsme pásy, které umožňují měřit odezvy plodu, aniž by matka musela být připoutána k přístroji. Nabízíme rautové snídaně, kdy si ženy mohou samy vybrat, na co mají chuť. Přibyl bazének, který je speciálně uzpůsobený na porody do vody. O to je ze strany maminek poměrně velký zájem,“ vypočítává Podracký.

Nemocnice podle něj rovněž nabízí ambulantní porody, kdy žena může jít už krátce po porodu domů. Tato varianta však není pro každého. „Zásadní podmínkou je, že žena i dítě jsou fyziologicky naprosto v pořádku. Pak není důvod je tady zdržovat. Z pohledu lékařů je ovšem lepší, když matka pod dozorem zdravotnického personálu nějaký čas setrvá. Na druhou stranu je po ambulantních porodech velká poptávka ze strany žen, které se necítí v nemocničním prostředí nejlépe, dávají přednost domácímu prostředí a chtějí v porodnici strávit jen nezbytně nutný čas,“ vysvětluje Podracký.

Podle jeho slov však pro ženy není až tak rozhodující nabídka nadstandardních služeb. Zásadní je přístup zdravotníků, jejich schopnost vnímat potřeby rodiček a reagovat na ně.

„Jestli je sestřička příjemná, usmívá se a snaží se maminku povzbudit. Jestli si doktor udělá čas, dokáže vše lidsky vysvětlit a možná i rozptýlit obavy, které ženy před porodem často mají. Myslím, že víc než ty technické věci, které jsou samozřejmě také důležité a ve většině porodnic velmi podobné, je pro matky podstatnější personál, jeho přístup. A ten my máme v porodnici naprosto skvělý,“ dodává Podracký.