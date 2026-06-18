Chebské porodnici hrozí zrušení. Za zachování lobují kraj, město i komora

V regionu se tak stále hlasitěji mluví o tom, zda bude možné dlouhodobě udržet současný rozsah porodnické péče na obou pracovištích krajské nemocnice, tedy v Karlových Varech i v Chebu.
Jenže právě Cheb má v souvislosti se vznikem strategického podnikatelského parku potenciál dalšího růstu. Ve hře je navíc přeshraniční spolupráce. O zachování porodnice bojuje město, kraj i hospodářská komora.
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„V kraji se v loňském roce narodilo 1798 dětí, z toho v chebské porodnici 323. Samozřejmě, není to ideální stav. Doporučeno je minimálně 600 porodů,“ řekl hejtman Petr Kubis s tím, že kraj už v loňském roce s pojišťovnou o porodnici intenzivně jednal a podařilo se mu domluvit na rok výjimku.
Smlouvu s pojišťovnami tak má chebská porodnice zajištěnou do konce letošního roku. Co bude pak, se neví. „Argumentujeme tím, že do regionu přichází další investoři a s nimi i noví zaměstnanci. Do budoucna by na Chebsko mělo zamířit až osm tisíc nových zaměstnanců. A ti by měli přijít i s rodinami. V současné době navíc probíhají rozsáhlá jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci v této oblasti,“ vysvětlil hejtman, který doufá, že pojišťovny spolu s ministerstvem přihlédnou k chystanému bouřlivému rozvoji Chebska v souvislosti se strategickým podnikatelským parkem, který tu vzniká.
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Vedení města Cheb považuje potenciální uzavření porodnice za drastické snížení dostupnosti lékařské péče pro celé Chebsko a zejména vzdálené Ašsko.
„Dojezdová vzdálenost a časová náročnost cesty do jiných porodnic v našem kraji je z těchto míst podle našeho názoru naprosto neakceptovatelná a pro budoucí maminky představuje reálná rizika,“ píše chebský starosta Jan Vrba v dopise, který zaslal hejtmanovi.
Ten předeslal, že Karlovarský kraj se nevzdává a za porodnici v Chebu dál bojuje. Jenže nízký počet porodů znamená vyšší nároky na financování provozu a na zajištění odpovídajícího personálu. A pojišťovny argumentují i tím, že v malých provozech se personál málokdy setká s komplikovanými stavy, a zdravotníci tak ztrácejí potřebný trénink a rychlé návyky pro okamžité zvládnutí kritických, život ohrožujících situací.
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Za zachování porodnického oddělení se otevřeně postavila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) s tím, že celou problematiku není možné posuzovat pouze optikou počtu porodů nebo provozních nákladů.
„Jde o to, aby se při rozhodování zohlednil celý dopad na území. Pokud chceme do Karlovarského kraje přivádět nové investice, stabilizovat pracovní trh a získávat nové obyvatele, musíme současně garantovat dostupnost základních služeb v přiměřené vzdálenosti a kvalitě,“ zdůraznil předseda představenstva krajské komory Tomáš Linda. Podle něj představuje porodnice jednu ze služeb, která významně ovlivňuje rozhodování mladých rodin o tom, kde budou žít a vychovávat děti.
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„Pro řadu lidí může být dostupnost zdravotní péče samozřejmostí. Ve skutečnosti ale patří mezi faktory, které ovlivňují atraktivitu regionu stejně jako školy, školky, dopravní dostupnost nebo nabídka pracovních příležitostí,“ uvedl.
Komora zároveň upozorňuje, že západní část kraje stojí před obdobím významných změn. „V horizontu příštích šesti let se v regionu předpokládá vznik až šesti tisíc nových pracovních míst. Tento vývoj nebude znamenat pouze větší počet pracovních příležitostí, ale také vyšší poptávku po bydlení, školách, školkách, dopravě, zdravotnictví a dalších službách, které ovlivňují kvalitu života,“ vysvětlil Linda.
„Pokud chceme, aby se do regionu stěhovali noví lidé a aby zde firmy nacházely kvalifikované zaměstnance, musíme být schopni nabídnout odpovídající zázemí. To se netýká pouze bydlení nebo dopravní infrastruktury, ale také zdravotní péče,“ dodal Linda.