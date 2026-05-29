Nová poliklinika za desítky milionů lékaře neláká, zájem o ordinace je malý

Autor: ,
  11:35
Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče. Rekonstrukce zhruba za 68 milionů by podle místostarosty Sokolova Jana Picky měla skončit na podzim.
ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Opravy podpořil zhruba 51 miliony korun Operační program Spravedlivá transformace.

Sokolov nabízí 12 ordinací. Nabídková cena za metr čtvereční začíná podle Picky na 187 korunách. „Některé ordinace už obsazené máme, bohužel ale ne tak, jak jsme mysleli. Jsme na necelé polovině, a proto jsme už dvakrát vyhlásili výběrové řízení,“ popsal Picka problematické shánění lékařů. Pro město byla priorita sehnat nové lékaře, kteří by ulehčili současným přetíženým zdravotníkům, doplnil místostarosta.

O rozvolnění podmínek pronájmu zatím radnice neuvažuje. „Ani si nechceme připustit možnost, že by se nám to nepodařilo obsadit. Musíme zkrátka my a noví zastupitelé udělat všechno pro to, aby ty ordinace plné byly, a aby budova prostě poliklinikou byla,“ řekl Picka.

Nebytové prostory by město chtělo pronajmout od ledna příštího roku. Prioritu mají zubaři, pro ně počítá projekt se specifickými parametry ordinací, kde bude například přívod vody a elektřiny uprostřed místnosti, aby tam bylo možné umístit zubařské křeslo. Ostatní ordinace lze upravit podle potřeb konkrétního specialisty.

Město má pro nové lékaře připravené dotace. Podporu mohou získat na vybavení ordinací, zajištění lékařské i zubní pohotovosti či na atestaci začínajících lékařů. Město může nabídnout i nájemní byty nebo stavební pozemky. Peníze na vybavení ordinací či náborové příspěvky mohou lékaři získat také z dotačních programů Karlovarského kraje.

Oprava bývalé hygienické stanice v Chelčického ulici, kterou město koupilo od státu, začala loni na jaře. Dokončena měla být původně letos v červenci, potrvá to ale déle. Picka uvedl, že pětipatrová budova je v dobrém technickém stavu a město ji připojilo na centrální zásobování teplem.

Kromě budovy chce město zrekonstruovat i přilehlé garáže a za domem postavit parkoviště pro zhruba 60 aut. Opraví i venkovní schodiště a budova bude díky výtahu bezbariérová.

Sokolov, kde žije zhruba 22 tisíc obyvatel, bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem. Schodek zhruba 350 milionů korun, který slouží financování naplánovaných investic, pokryje město z rezerv. Na letošní rok má Sokolov naplánované investice za zhruba 410 milionů korun.

29. května 2026  11:56

Nová poliklinika za desítky milionů lékaře neláká, zájem o ordinace je malý

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i k jiným účelům, než je zdravotní péče....

