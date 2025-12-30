Na Chebsku skončí víkendová zubní pohotovost, stomatologové nemají zájem

Petr Kozohorský
  10:21
Kvůli změně zákona, podle níž se zubaři nemusejí podílet na zajištění chodu pohotovosti, končí po Novém roce na Chebsku tato služba o víkendech. Kraji se nepodařilo dohodnout se zubaři. V týdnu zůstane pohotovost zachovaná.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Službu zubařské pohotovosti přebírají od začátku roku 2026 od krajů zdravotní pojišťovny. Přesto se vedení karlovarského regionu snažilo s lékaři dohodnout na dalších fungování o víkendech. Na Chebsku ale politici neuspěli.

„Novela zákona již neobsahuje povinnost lékařů podílet se na výkonu pohotovostních služeb. Ačkoliv se vedení Karlovarského kraje sešlo se zubaři a snažilo se najít vhodné řešení, nebude od nového roku v okrese Cheb zubní pohotovost v době víkendů zajištěna,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Kraj postaví zubní kliniku, lékaře do ní si zavazuje stipendii už na škole

Snahou vedení kraje přitom podle hejtmana Petra Kubise bylo zachovat víkendovou zubní pohotovost ve stejném rozsahu, jako v letošním roce. „Obrátil jsem se proto dopisem na všechny zubní lékaře a požádal je o spolupodílení se na zajištění zubní pohotovosti, případně aby sdělili své požadavky,“ konstatoval Kubis.

Osobně jednal se zástupci Oblastní stomatologické komory Karlovarského kraje. Od nich jsme ale následně obdrželi informaci o tom, že zubaři z okresu Cheb se odmítají účastnit zajištění pohotovostní služby o víkendech a dnech pracovního volna s tím, že víkendová služba v Nemocnici Sokolov a Nemocnici Karlovy Vary je pro obyvatele kraje dostatečná,“ vysvětlil hejtman.

Lékaři na zubních pohotovostech nestíhají. Kraje řeší jejich rozšíření

Ti zubaři z Chebska, kteří jsou ochotní víkendové pohotovosti sloužit, vypomohou podle informací z komory kolegům na Sokolovsku. Ve všední dny zůstane pohotovost na Chebsku beze změn, v pondělí a ve středu ji v čase od 16 do 19 hodin zajistí společnost Fitdent s.r.o..

