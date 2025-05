Ašská pohotovost je málo využívaná, může za to zřejmě i online konkurence

Odborníci míní, že důvodem, proč je pohotovost v Aši méně vyhledávanou službou, může být nedávné zavedení online pohotovosti, která nabízí pohodlné řešení zdravotních obtíží na dálku. Přesto tvrdí, že existují situace, kdy online služba není dostačující.

Například při poraněních, akutní bolesti, zhoršeném zdravotním stavu vyžadujícím přímé fyzické vyšetření lékařem nebo aplikaci léčby.

„Online pohotovost je vítaným rozšířením možností pro pacienty, ale nenahrazuje zcela osobní kontakt s lékařem. V některých případech je fyzická návštěva zdravotnického zařízení nenahraditelná,“ upozorňuje ředitel chebské nemocnice David Peřan a uvádí, že v dubnu navštívilo pohotovost v Nemocnici Cheb 628 pacientů, zatímco do ašské ambulance si našlo cestu pouze 60 nemocných.

„Věřím, že si občané Ašska zvyknou více využívat tuto službu přímo v Aši,“ uvedl ředitel Peřan s tím, že lékařská pohotovostní služba v Aši přesto zůstává důležitou součástí dostupnosti zdravotní péče v regionu. A to především pro obyvatele regionu Ašska, kteří potřebují akutní ošetření o víkendu či ve dnech pracovního klidu.

Služba funguje v ašské Skřivánčí ulici, v prostorách chirurgické ambulance Georgise Konstantinidise. Otevřeno je o víkendech a svátcích od 9 do 16 hodin.

Lékařskou službu první pomoci pro děti i dospělé v Nemocnici Cheb je možné navštívit od pondělí do pátku od 16 do 21 hodin, o víkendech a svátcích od 9 do 19 hodin.