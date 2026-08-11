Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Místo lékárníků lékaři. V Chebu otevřeli ordinaci praktického pediatra

Petr Kozohorský
  15:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Do zrekonstruovaných prostor bývalé lékárny v chebské nemocnici se přestěhovala ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Ta pomůže zlepšit situaci v regionu, kde pediatři chybí. S tímto problémem se nedávno potýkalo například Ašsko. Nová ambulance přebírá stávající pacienty, ale registruje i nové.

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) hasila problém s nedostatkem pediatrů už vloni. Převzala ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost s téměř devíti sty registrovanými pacienty.

„Ambulance dočasně pokračovala v provozu v Písečné ulici, zatímco nemocnice připravovala její nové zázemí v areálu Nemocnice Cheb,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN.

Tisíc dětí bez pediatra. Problémy příhraničí se prohlubují, varují obce

Nyní se pediatři přestěhovali do bývalé lékárny v pavilonu H Nemocnice Cheb. O provoz nové ambulance se starají lékaři a sestry dětského oddělení nemocnice. Přestěhováním ordinace do nových prostor se podařilo jasně oddělit primární pediatrickou péči od akutní nemocniční.

„Náš tým se v posledních letech opakovaně snažil zajistit dětem v regionu dostupnou zdravotní péči i v situacích, kdy zanikaly ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. Nejprve se to týkalo části pacientů z Aše, když tam místo dvou dětských praktických lékařů přechodně zůstal jen jeden,“ uvedl primář dětského oddělení Nemocnice Cheb Ondřej Čapek.

Ať soudy určí, kdo musí zajistit zdravotní péči, navrhuje město Aš

Ačkoliv je hlavním posláním dětského oddělení poskytovat akutní ambulantní a lůžkovou péči, ambulance nemůže podle jeho vyjádření plnohodnotně nahradit registrujícího praktického lékaře. „Ten zajišťuje nejen akutní péči, ale také preventivní prohlídky, očkování i dlouhodobé sledování dětských pacientů ,“ vysvětlil Čapek.

Když bylo jasné, že ordinace v Písečné ulici končí, rozhodli se ji lékaři nemocnice převzít a následně vybudovat samostatné pracoviště přímo v areálu nemocnice.

„Díky tomu můžeme primární péči poskytovat v odpovídajícím rozsahu a dětské oddělení se může dál naplno věnovat své hlavní úloze – zajištění akutní a hospitalizační péče pro děti z našeho regionu,“ doplnil primář.

Karlovarský kraj zoufale hledá lékaře, nabízí nejvyšší podporu v republice

Nová ambulance nabízí moderní ordinaci, vyšetřovnu, prostornou čekárnu i zázemí pro zdravotní sestru. Kapacita zařízení umožňuje vedle stávajících pacientů registrovat také nové děti z Chebu a okolí. Součástí projektu je nová nutriční poradna.

Vybudování nového pracoviště stálo 9,15 milionu korun včetně DPH. Nemocnice projekt z velké části financovala z vlastních zdrojů. Dotace od kraje byla 400 tisíc korun. Cheb přispěl čtvrt milionem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...

Řeší vrtulník i chybějící signál. Kolik stojí Czech Tour? Jen přenos vyjde na 17 milionů

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.

Největší cyklistický závod České republiky se blíží. Čtyřdenní Czech Tour, jež startuje ve čtvrtek, každým rokem láká víc a víc cyklistických hvězd, což se odráží i na jejím zařazení do vyšší...

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

VIDEO: Za Mattoni Arenou oheň poničil půl hektaru lesa, další požár hasili poblíž Lokte

Za karlovarskou Mattoni Arenou shořely v neděli tisíce metrů lesa

Horké a suché počasí si v neděli vybralo svou daň i v Karlovarském kraji. Hasiči za jediný den zasahovali hned u dvou větších požárů lesa. V Karlových Varech plameny poničily téměř půl hektaru. Zkázu...

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic...

Místo lékárníků lékaři. V Chebu otevřeli ordinaci praktického pediatra

ilustrační snímek

Do zrekonstruovaných prostor bývalé lékárny v chebské nemocnici se přestěhovala ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Ta pomůže zlepšit situaci v regionu, kde pediatři chybí. S tímto...

11. srpna 2026  15:33

Aby v zimě bylo teplo. Elektrárny Tisová a Vřesová se připravují na topnou sezonu

Hnědouhelná elektrárna Tisová na Sokolovsku. (2015)

S nezměněnými cenami mohou pro zbytek letošního a celý příští rok počítat odběratelé tepla produkovaného Sokolovskou uhelnou. Jedinou možnou proměnnou může být nová státní daň. Dvě elektrárny...

11. srpna 2026  10:48

Sokolovské gymnázium je kvůli letitému soudnímu sporu zatím bez ředitele

ilustrační snímek

Sokolovské gymnázium je bez řádného ředitele. A několik týdnů zřejmě ještě bude. Důvodem je více než šest let trvající soudní spor vedení gymnázia s angličtinářkou Danou Wittnerovou. Ta dostala...

10. srpna 2026  13:45

Řeší vrtulník i chybějící signál. Kolik stojí Czech Tour? Jen přenos vyjde na 17 milionů

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.

Největší cyklistický závod České republiky se blíží. Čtyřdenní Czech Tour, jež startuje ve čtvrtek, každým rokem láká víc a víc cyklistických hvězd, což se odráží i na jejím zařazení do vyšší...

10. srpna 2026  12:53

VIDEO: Za Mattoni Arenou oheň poničil půl hektaru lesa, další požár hasili poblíž Lokte

Za karlovarskou Mattoni Arenou shořely v neděli tisíce metrů lesa

Horké a suché počasí si v neděli vybralo svou daň i v Karlovarském kraji. Hasiči za jediný den zasahovali hned u dvou větších požárů lesa. V Karlových Varech plameny poničily téměř půl hektaru. Zkázu...

10. srpna 2026  10:08

Oprava lávky nabrala drobné zpoždění, hotová bude ve druhé polovině srpna

Lávka přes Ohři v Kynšperku bude hotová ve druhé polovině srpna.

Celý rok se museli obyvatelé Kynšperku i turisté na páteřní krajské cyklostezce obejít bez unikátní dřevěné lávky, po níž mohli překonat řeku Ohři. To se už brzy změní. Opravy unikátu finišují a...

9. srpna 2026  9:55

Dub se stal kynžvartskou celebritou. V lázeňském parku roste už déle než století

Památný strom roste už déle než století v blízkosti altánu pramene Richard.

Proměnám okolí přihlíží už více než sto let. Na výšku měří přes šestadvacet metrů, jeho obvod kmene bezmála 4,5 metru. Řeč je o mohutném dubu, který roste v historické části parku Léčebných lázní...

8. srpna 2026  8:45

Sezona na rozkoukání je pryč. Už jsem trochu drzejší, přiznává karlovarský Kočí

Obránce Karlových Varů Matteo Kočí se snaží vypíchnout puk třineckému...

Jednadvacetiletý obránce Matteo Kočí patří k velkým talentům českého hokeje. Odchovanec karlovarské Energie má za sebou dvouleté působení v kanadské juniorské soutěži, před uplynulou sezonou zamířil...

8. srpna 2026  6:57

Jdeme se k vám zchladit. Vedro přivedlo návštěvníky do středověkých štol

Ve starých štolách je podle Michaela Runda v horkých dnech živěji, než jindy.

Vlna horkého počasí přivádí návštěvníky do míst, kde se mohou příjemně zchladit. V kurzu jsou například dopolední návštěvy muzeí a galerií ve starých domech se silnými zdmi, vyhledávané jsou i...

7. srpna 2026  13:30

Poslední úsek dálnice z Prahy do Varů má povolení, hotový má být v roce 2028

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro úsek dálnice D6 Karlovy Vary - Olšová Vrata. Vyplývá to z rozhodnutí na jeho úřední desce, informoval dnes server Zdopravy.cz. Verdikt...

7. srpna 2026  10:01

Babičce ukradl peníze i auto, při honičce s policií se řítil obcí stočtyřicítkou

Babičce ukradl peníze i auto, s ním potom zběsile ujížděl policistům

Z krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem návykové látky se zodpovídá třicetiletý muž z Chebska. V Mariánských Lázních okradl svou babičku, vzal jí hotovost i klíče od auta....

6. srpna 2026  12:43

V hlavní roli baroko. Ve Valči začíná jubilejní multižánrový festival Povaleč

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...

Hudba, sport, divadlo, podcasty, program pro děti, ale i výstavy, workshopy a performance. Takový bude festival Povaleč, letos dvacetiletý. Přestože původně vznikl jako komunitní kulturní akce,...

6. srpna 2026  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×