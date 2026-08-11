Místo lékárníků lékaři. V Chebu otevřeli ordinaci praktického pediatra

Karlovarská krajská nemocnice (KKN) hasila problém s nedostatkem pediatrů už vloni. Převzala ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost s téměř devíti sty registrovanými pacienty.
„Ambulance dočasně pokračovala v provozu v Písečné ulici, zatímco nemocnice připravovala její nové zázemí v areálu Nemocnice Cheb,“ uvedla Markéta Singerová, mluvčí KKN.
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Nyní se pediatři přestěhovali do bývalé lékárny v pavilonu H Nemocnice Cheb. O provoz nové ambulance se starají lékaři a sestry dětského oddělení nemocnice. Přestěhováním ordinace do nových prostor se podařilo jasně oddělit primární pediatrickou péči od akutní nemocniční.
„Náš tým se v posledních letech opakovaně snažil zajistit dětem v regionu dostupnou zdravotní péči i v situacích, kdy zanikaly ordinace praktických lékařů pro děti a dorost. Nejprve se to týkalo části pacientů z Aše, když tam místo dvou dětských praktických lékařů přechodně zůstal jen jeden,“ uvedl primář dětského oddělení Nemocnice Cheb Ondřej Čapek.
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Ačkoliv je hlavním posláním dětského oddělení poskytovat akutní ambulantní a lůžkovou péči, ambulance nemůže podle jeho vyjádření plnohodnotně nahradit registrujícího praktického lékaře. „Ten zajišťuje nejen akutní péči, ale také preventivní prohlídky, očkování i dlouhodobé sledování dětských pacientů ,“ vysvětlil Čapek.
Když bylo jasné, že ordinace v Písečné ulici končí, rozhodli se ji lékaři nemocnice převzít a následně vybudovat samostatné pracoviště přímo v areálu nemocnice.
„Díky tomu můžeme primární péči poskytovat v odpovídajícím rozsahu a dětské oddělení se může dál naplno věnovat své hlavní úloze – zajištění akutní a hospitalizační péče pro děti z našeho regionu,“ doplnil primář.
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Nová ambulance nabízí moderní ordinaci, vyšetřovnu, prostornou čekárnu i zázemí pro zdravotní sestru. Kapacita zařízení umožňuje vedle stávajících pacientů registrovat také nové děti z Chebu a okolí. Součástí projektu je nová nutriční poradna.
Vybudování nového pracoviště stálo 9,15 milionu korun včetně DPH. Nemocnice projekt z velké části financovala z vlastních zdrojů. Dotace od kraje byla 400 tisíc korun. Cheb přispěl čtvrt milionem.