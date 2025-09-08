V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Jitka Dolanská
  13:15
Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji, který se dlouhodobě potýká s jednou z nejnižších porodností v České republice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Službu nabízí klinika PRONATAL, která sídlí v Karlových Varech hned vedle krajské nemocnice.

„Setkáváme se s narůstajícím počtem mužů, kteří mají výrazně zhoršené parametry spermiogramu, a to i v mladším věku. Lidé si často neuvědomují, že plodnost není ryze ženskou záležitostí. I muži by měli včas zvažovat preventivní vyšetření, zejména pokud plánují rodinu,“ upozorňuje lékař David Karásek ze společnosti MEDICON PRONATAL.

V kraji se rodí výrazně méně dětí. Na vině je i alkohol a kouření

Doplňuje, že zatímco v minulosti byla neplodnost častěji přisuzována ženám, dnes je mužský faktor hlavní nebo spolupůsobící příčinou většiny problémů s otěhotněním. Problém se přitom často odhalí až ve chvíli, kdy se početí nedaří.

Podle odborníků stojí za poklesem mužské plodnosti kombinace hned několika faktorů. Jsou to genetické predispozice, životní styl i působení chemických látek. Rovněž stres, kouření, obezita, alkohol nebo užívání anabolických doplňků mohou kvalitu spermií výrazně zhoršovat. Dobrou zprávou je, že úprava životosprávy a zdravější režim mohou nepříznivý stav citelně zlepšit.

Dětí přišlo v Karlovarském kraji na svět méně, rodí populačně slabé ročníky

Klinika nabízí mužům jednoduchou a diskrétní možnost zjistit, jak na tom s jejich reprodukčním zdravím jsou. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a nenáročné.

Osvětová akce, v jejímž rámci si muži mohou nechat zdarma vyšetřit spermiogram, měla původně skončit s prázdninami. Pro velký ohlas se ji klinika rozhodla prodloužit do konce září. V Karlových Varech sídlí klinika PRONATAL přímo vedle Karlovarské krajské nemocnice, vyšetření je tak snadno dostupné pro muže z celého regionu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Bývalá železniční trať mezi Loktem a Horním Slavkovem už patří cyklistům

Více než osm kilometrů měří nová cyklotrasa spojující města Loket a Horní Slavkov. Vyrostla na roky neprovozované železniční trati. Cestu se štěrkovým povrchem pro cyklisty i pěší dnes otevřela...

Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných...

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji,...

8. září 2025  13:15

Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

Barevné kroje, hudba z různých koutů světa i ochutnávky exotických jídel. Staré náměstí v Sokolově ožilo o víkendu Dnem národnostních menšin. Akce se konala v rámci Dne horníků, kdy si celý region...

8. září 2025  9:40

Nový přechod v Tepličce umožní rybám přirozený pohyb přes jez na Teplé

Kaskáda tůní oddělených balvany vzniká kolem jezu v nezastavěné části obce Teplička na Karlovarsku. Povodí Ohře zde staví nový rybí přechod, který umožní vodním živočichům přirozeně a bezpečně...

7. září 2025  9:36

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

6. září 2025  17:11

Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

V Kynšperku nad Ohří se uzavřela krytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Důvodem je rekonstrukce zchátralých betonových předmostí. Pro cyklisty, pěší i vodáky bude kompletně omezený průchod po lávce i...

6. září 2025  8:55

Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři

Rudá věž smrti v Ostrově, symbol utrpení politických vězňů z 50. let minulého století, dostala novou šanci. Sedmipatrová věž z neomítnutých cihel se stala majetkem státu a přešla do správy Národního...

5. září 2025  16:01

Žena brutálně zabila kotě mačetou, nahrávkou se pak chlubila kamarádce

Až šest let vězení hrozí pětadvacetileté ženě ze Sokolova, která obzvláště trýznivým způsobem zabila kotě. Hrůzný čin si nahrávala na telefon, záznamem se pak pochlubila své známé. Kriminalisté...

5. září 2025  11:31

Zavřený most rozděluje vesnici, řešení vázne na výkupu zásadního pozemku

Řadu let rozděluje uzavřený most přes řeku Ohři obec Šemnice na Karlovarsku. Aby se lidé dostali z jednoho břehu na druhý, musejí si zajet 12 kilometrů a řeku překonat po historickém dřevěném mostě v...

5. září 2025  9:32

Stůl na střeše auta, židle na stromě. Výrostci přestavěli nábytek u Thermalu

Židle na stromě a na orientační tabuli, stůl na střeše auta. Tak dopadlo zařízení předzahrádky restaurace u hotelu Thermal v Karlových Varech po nočním nájezdu čtveřice alkoholem posilněných...

4. září 2025  12:24

Porcelánce Thun 1794 se nebývale daří, prosadila se i na výstavě Expo

Na vlně oživení poptávky po spotřebním zboží se veze i novorolská porcelánka Thun 1794. Od začátku letošního roku jedou na plno její provozy v Nové Roli i Lesově. O 49 milionů korun tak stouply...

4. září 2025  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují...

4. září 2025  9:45

Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena

Karlovy Vary si vezmou komerční půlmiliardový úvěr od Národní rozvojové banky na předfinancování oprav Chebského mostu. Úvěr na jednu z nejdůležitějších staveb ve městě za poslední roky schválilo...

3. září 2025  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.