Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Méně lůžek, ale kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium

Jitka Dolanská
  14:02
Opravené pokoje pacientů se sociálním zázemím, moderní vyšetřovny, nové přístroje. Chebská onkologie se z provizorních prostor na gynekologii a interně stěhuje zpět do pavilonu C, který prošel zásadními úpravami. V ostrém provozu začne fungovat od července. Rekonstrukce včetně přístrojového vybavení stála téměř 258 milionů korun.

„Je to pokrok, který je dobře viditelný. Budova z padesátých let minulého století se naposledy rekonstruovala před zhruba třiceti lety. Takže samozřejmě už nesplňovala hygienické ani prostorové nároky. V rámci rekonstrukce došlo k redukci počtu lůžek na jednotlivých pokojích, dobudovala se sociální zařízení, sprchy, plus samozřejmě další technické záležitosti, jako jsou třeba kyslíkové rampy nebo hygienické místnosti na očistu ležících pacientů a podobně,“ popsal změny primář onkologie Pavel Krištof.

Opravy pavilonu přinesly vedle modernizace lůžkového oddělení, ambulancí, infuzního oddělení a rozšíření stacionáře i vznik nových čekáren a zázemí pro zdravotníky. Nová je vzduchotechnika, klimatizace a výtahy, modernizací prošel kamerový systém s kontrolou vstupů. Vlastní stavba vyšla na zhruba 67 milionů korun, z toho 42 milionů zaplatil Národní plán obnovy.

Lékaři mají k dispozici i plánovací CT. Jeho instalace si vyžádala stavební úpravy. (8. června 2026)
Onkologie chebské nemocnice se po rekonstrukci vrací do původního pavilonu C. (8. června 2026)
Nová čekárna onkologického oddělení (8. června 2026)
Rekonstrukce pavilonu, který otevřeli zástupci kraje a Karlovarské krajské nemocnice, stála včetně přístrojového vybavení více než čtvrt miliardy. (8. června 2026)
4 fotografie

O zbylou částku se podělil kraj a Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary (KKN), jejíž je Nemocnice Cheb součástí. Další peníze stálo vybavení nábytkem. Součástí projektu jsou i nové přístroje. Jen pořízení lineárního urychlovače, který je v provozu od jara, přišlo na 92 milionů korun z Národního plánu obnovy. Ze stejného zdroje šlo i 18 milionů na plánovací CT.

Tento přístroj se přesunul z původních prostor do bývalých šaten a skladu. Proto bylo nutné místnosti speciálně upravit. Došlo na zesílení zdí, stropu i podlahy vyššího patra olověnými deskami a speciální omítkou k odizolování radiačního záření.

Přístroj zachránil chebskou onkologii, pacienty čeká moderní zázemí

Dokončení rekonstrukce přinese úlevu pacientům i personálu. „Ano, my zatím ještě fungujeme v prostorách gynekologie, které nás ale kapacitně limitují, co se týče ambulantních prostor i lůžek. Proto jsme si museli půjčit jeden z pokojů od kolegů na interně,“ přiblížil primář Krištof.

Za nejdůležitější novinku označil nové přístrojové vybavení, které umožní oddělení dál fungovat. „Musíme vydržet do doby, než se podaří realizovat generel Nemocnice Karlovy Vary, bez toho to nepůjde. Když to řeknu jednoduše, nejsme schopni plně pokrýt nároky celého kraje, a proto už nyní Vary potřebujeme. To znamená neusnout na vavřínech, ale pokračovat a stavět dál, protože jsme v podstatě jediné lůžkové zařízení onkologie v kraji,“ podotkl.

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V regionu od letošního ledna funguje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce Komplexní onkologické centrum. Podle ředitele KKN Jiřího Štefana spolupracují karlovarští i chebští onkologové také s Fakultní nemocnicí v Plzni, především co se týče vysoce specializované hematoonkologické a pneumoonkologické péče. Pacientům z Karlovarského kraje to přináší lepší dostupnost léčby, moderní diagnostické metody i návaznost péče přímo v regionu.

Modernizované pracoviště navíc propojuje radioterapeutickou léčbu, diagnostiku, ambulantní péči, stacionář i lůžkovou část do jednoho celku. „To pomůže zvýšit zájem lékařů i radiologických asistentů o práci v regionu a umožní nám posilovat náš odborný tým,“ doplnil primář Krištof.

V opraveném pavilonu C, konkrétně v druhém a třetím podlaží, najde zázemí také nová zubní klinika. Otevřít by měla v červenci.

26. října 2015
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Kynšperku nad Ohří našli část lidského těla, policie zadržela podezřelou ženu

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Rozsáhlé pátrání v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se vyšetřuje nález části lidského těla, přineslo výsledek. Kriminalisté podle informací iDNES.cz zadrželi ženu podezřelou z násilného...

V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve středu našla ruka malého dítěte. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

Novomanželku zardousil druhý den po svatbě. Jen jsem jí chtěl zacpat ústa, hájil se

Premium
Bohumil Švec u Krajského soudu v Plzni. Vražda se stala v přízemním bytě...

Za vraždu své manželky na Karlovarsku vyměřil Krajský soud v Plzni Bohumilu Švecovi vězení na 12,5 roku. Ženu podle obžaloby zardousil v hádce pouze několik desítek hodin po svatbě.

Méně lůžek, ale kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium

Lékaři mají k dispozici i plánovací CT. Jeho instalace si vyžádala stavební...

Opravené pokoje pacientů se sociálním zázemím, moderní vyšetřovny, nové přístroje. Chebská onkologie se z provizorních prostor na gynekologii a interně stěhuje zpět do pavilonu C, který prošel...

8. června 2026  14:02

Já barák nezapálil, tvrdí muž. Při požáru zemřel vozíčkář, který se nedostal ven

Devětapadesátiletý Dezider Čureja u Krajského soudu v Plzni. Podle žalobkyně v...

Desetileté vězení navrhuje státní zástupkyně pro Dezidera Čureja, který je obžalovaný z vraždy a poškození cizí věci. Muž v roce 2023 v domě v Mariánských Lázních podle spisu úmyslně založil požár,...

8. června 2026  13:27

KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Hvězdami letošního karlovarského festivalu budou američtí herci a režiséři Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg. Oba zde obdrží Cenu prezidenta, přičemž Gyllenhaalová hned na zahájení. Jubilejní...

8. června 2026  11:01,  aktualizováno  11:31

Výbuch v Toužimi zranil mladíka i jeho babičku. Podle policie vyráběl pyrotechniku

ilustrační snímek

Policie posouvá vyšetřování sobotního výbuchu v panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku. Kriminalisté případ kvalifikovali jako podezření z nedovoleného ozbrojování. Při explozi se zranili dva lidé,...

7. června 2026  7:24,  aktualizováno  10:32

Volný čas ašským mladým z poloviny zaplatí místní radnice elektronickou měnou

ilustrační snímek

Další kolo projektu Corrency rozjela od června radnice v Aši. Rozdá obyvatelům města místní elektronickou měnu, kterou je možné zčásti zaplatit volnočasové aktivity pro mladé.

7. června 2026  9:45

V panelovém domě na Karlovarsku došlo k výbuchu. Na místě zasahuje vrtulník

ilustrační snímek

K mimořádné události vyjížděly v sobotu odpoledne záchranné složky na Karlovarsku. V jednom z panelových domů v Toužimi došlo k výbuchu, který podle prvotních informací souvisel s manipulací s dosud...

6. června 2026  19:51,  aktualizováno  20:51

Soud poslal do vazby obviněnou z vraždy po nálezu části těla dítěte v Kynšperku

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Soud v sobotu poslal do vazby pětatřicetiletou ženu, která byla v pátek obviněna z vraždy po nálezu části lidského těla v Kynšperku nad Ohří. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva....

6. června 2026  13:17

Místo relikviáře jídelna. V Bečově odtajnili další letošní návštěvnickou novinku

V místnosti, kde byl kdysi relikviář sv. Maura, vznikla slavnostní zámecká...

Novinku v podobě zrekonstruované slavnostní zámecké jídelny připravil pro návštěvníky zámek v Bečově nad Teplou. Vznikla v místě, kde v minulosti býval zabezpečený trezor s relikviářem sv. Maura....

6. června 2026  8:44,  aktualizováno  14:44

V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy

Dům i jeho okolí, prohledávali kriminalisté-

Kriminalisté se v pátek vrátili k domu v Pochlovické ulici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se ve středu našla ruka malého dítěte. Novinky.cz informují, že se v pátek na místě našly další...

5. června 2026  11:59,  aktualizováno  17:25

Znovu pod otevřeným nebem. Do letního kina se vrací promítání filmů

Karlovarské letní kino se má podle záměru spolku Letňák žije stát nejen stánkem...

Zatím do 31. července, respektive 1. srpna, bude v areálu karlovarského letního kina živo i po setmění. Vzhledem k nutnosti začínat promítání až se západem slunce schválili radní posunutí doby...

5. června 2026  15:10

Auto mám v servisu, věřil majitel Tesly. Telefonát strážníků ho proto šokoval

Strážníci na místě zadrželi sedmadvacetiletého muže, který nedokázal vysvětlit,...

Hlasitá hudba znějící časně ráno z auta stojícího pod okny domů v karlovarské ulici Roháče z Dubé přiměla místní obyvatele přivolat strážníky. Jejich hlídka po příjezdu na místo přistihla zmateného...

5. června 2026  12:31

V Kynšperku nad Ohří našli část lidského těla, policie zadržela podezřelou ženu

V souvislosti s nálezem části lidského těla rozjeli policisté v Kynšperku nad...

Rozsáhlé pátrání v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se vyšetřuje nález části lidského těla, přineslo výsledek. Kriminalisté podle informací iDNES.cz zadrželi ženu podezřelou z násilného...

4. června 2026  10:08,  aktualizováno  17:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.