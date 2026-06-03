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Kapacita už nestačila. V karlovarské nemocnici rozšiřují urgentní příjem

Jitka Dolanská
  9:35
V Nemocnici Karlovy Vary začaly práce na rozšíření a modernizaci urgentního příjmu. Hlavním důvodem je nedostatek kapacity. Nový pavilon G1 postaví v sousedství pavilonu A a bude stát 550 milionů korun. Dotací 85 milionů korun na stavbu přispěje Evropská unie přes Integrovaný regionální operační program. Zbytek poskytne Karlovarský kraj.
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Vizualizace podoby nového objektu urgentního příjmu karlovarské nemocnice. | foto: ČTK

Nové urgentní oddělení se má stavebně dokončit v polovině roku 2028, po dovybavení začne sloužit do konce roku 2028. Po dobu stavby nebude přerušen provoz pavilonu A, nemocnice zajistí nepřetržitou dostupnost urgentní péče.

„Stávající urgentní příjem už kapacitně nestačí, a to jak z pohledu personálu, tak i přibývajících pacientů. Jejich počet se zhruba zpětinásobil. Denně tak tímto prostorem prochází o víkendu přibližně 200 lidí, ve všední den nějakých 150,“ uvedla náměstkyně léčebně preventivní péče Dagmar Šnajdárková.

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„Pokud chceme v návaznosti na centra, která máme, tedy traumacentrum, kardiocentrum, iktové centrum, dodržet ten nejdůležitější parametr, což je časová dostupnost, tak musíme mít pacienta kam dát, položit k monitoru, natočit EKG a tím umožnit lékaři a personálu, aby se mu věnoval ihned,“ vysvětlila naléhavou potřebu rozšíření a modernizace urgentního příjmu Šnajdárková s tím, že v souvislosti s rozšířením urgentu bude potřeba přijmout i víc personálu. „Ta kapacita se v podstatě ztrojnásobí. Není možné, aby to zvládla směna v současném složení,“ řekla.

Připustila, že zdravotníky i pacienty čekají extrémně náročné dva roky plné komplikací, protože stavět se bude za plného provozu prakticky za zdí současného oddělení.

Vizualizace podoby nového objektu urgentního příjmu karlovarské nemocnice.

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„Bude tak potřeba trpělivost a pochopení na obou stranách. Ač jsme chvíli přemýšleli, zda nejsme schopni obsadit nějaké oddělení, pracovat někde bokem a nechat stavařům ten stávající prostor k dispozici, tak to bohužel nejde. To znamená, že nás čeká několik stavebních etap za provozu, bude to o diskomfortu ze stavebních prací pro personál i naše nemocné. Proto bych prosila všechny strany o velkou trpělivost,“ doplnila.

Projekt je součástí Generelu Karlovarské krajské nemocnice, který je připraven zejména z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, ve kterých už není možné dále budovat potřebné provozy ani rozšiřovat jejich kapacitu.

„V rámci Generelu probíhá postupná rekonstrukce a modernizace krajské nemocnice. Jejím hlavním cílem je zvýšení kvality lékařské péče, zajištění důstojného zázemí pro zaměstnance a zejména lepší komfort pro pacienty,“ doplnil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan.

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Přístavba je navržena jako sedmipodlažní objekt se třemi podzemními a čtyřmi nadzemními podlažími. Součástí projektu je rovněž stavba propojovacího krčku mezi objekty. Architektonické řešení respektuje stávající podobu pavilonu i provozní vazby nemocničního areálu a zároveň vytváří podmínky pro budoucí napojení plánované výstavby dalšího zdravotnického objektu.

Kromě prostor urgentního příjmu budou v přístavbě umístěny další zdravotnické a provozní části nemocnice, které zajistí rozšíření kapacit a zefektivnění návazné zdravotní péče. Nové prostory budou sloužit zejména pro specializovaná zdravotnická pracoviště, zázemí personálu a související podpůrné provozy nemocnice.

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