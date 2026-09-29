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Chebskou nemocnici čeká velká proměna. Studie napovídá, jak by měla vypadat

Jitka Dolanská
  10:26

Nemocnice Cheb. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Bourání starých nevyužívaných budov, stavba nového pavilonu, nové moderní zázemí, heliport a možná i parkovací dům. Chebská nemocnice se má v následujících letech výrazně proměnit. Karlovarský kraj spolu s nemocnicí nechaly zpracovat nový generel rozvoje. Rozdělený je do čtyř etap a počítá s investicí přes dvě miliardy korun.

„Jedná se o koncepční materiál. Je to vize, která ukazuje, kam by chebská nemocnice měla směřovat, aby bylo jasné, že se s ní do budoucna počítá,“ řekla ředitelka Nemocnice Cheb Miloslava Lukešová, která plán představila zastupitelům kraje.

Podle ní má chebská nemocnice oproti třeba nemocnici v Karlových Varech velkou výhodu, protože vlastní poměrně rozsáhlý areál, který umožňuje další výstavbu.

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„Lékařské budovy, v nichž se poskytuje zdravotní péče, jsou už zrekonstruované. Ovšem technické provozy a sklady jsou umístěny v objektech, které jsou leckdy už v havarijním stavu. V první etapě proto dojde na demolici bývalé patologie a budovy D,“ uvedla Lukešová s tím, že místo po zbouraných pavilonech chce nemocnice dočasně využít jako parkoviště.

Zároveň se v hlavní budově B pracuje na přestavbě urgentního příjmu, který by měl být hotový v létě příštího roku. V běhu je příprava stavby pro magnetickou rezonanci a přistávací plochy pro vrtulník. Dále se počítá s novým objektem pro záchrannou službu. Bude mít samostatný výjezd tak, aby záchranáři nemuseli projíždět celým areálem.

Druhá etapa se zaměří na vybudování technických prostor, zázemí pro údržbu, sklady a archiv. Ve třetí etapě v areálu nemocnice vznikne nová budova se zdravotnickým provozem.

„Potřebujeme sem dostat například kardiologii, plicní, urologii. A chtěli bychom do nemocnice soustředit i péči, která v regionu chybí, například dialyzační středisko a některé další ambulance,“ přiblížila ředitelka.

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Ve čtvrté etapě by mohl vzniknout čtyřpodlažní parkovací dům se samostatným vjezdem, který by v každém patře nabídl 50 míst. Celý areál by měly propojit podzemní nebo nadzemní koridory tak, aby bylo možné mezi pavilony procházet suchou nohou.

Ředitelka Lukešová informovala zastupitele i o tom, že se nemocnici daří přijímat nové zdravotníky. „V tuto chvíli k nám nastupuje osm lékařů. Dva atestovaní na chirurgii, jeden na gynekologii, zbytek jsou absolventi. Osm lékařů navíc je něco, co tato nemocnice dlouho nezažila,“ potvrdil Jiří Štefan, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, jejíž součástí je i ta chebská.

Přiznal, že jednou z otevřených otázek zůstává budoucnost chebské porodnice. Počet porodů v posledních letech klesl přibližně na polovinu limitu, který by porodnice měly splňovat, a ten je 600 porodů ročně.

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„Je těžké za takové nejistoty udržet chod oddělení a vysvětlovat to zaměstnancům, ale fungujeme normálně a čekáme, jaké to rozhodnutí nakonec bude,“ konstatoval Štefan.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) informoval, že v republice je v podobném vakuu aktuálně 22 porodnic a potvrdil, že o Chebu rozhodnuto stále není.

„Stále argumentujeme tím, že Cheb je rozvojová oblast a počítá se zde s poměrně významným nárůstem pracovníků. Navíc v současné době běží pilotní projekt Bavorska, Karlovarského kraje a ministerstva zdravotnictví o přeshraniční spolupráci. To znamená, že zájem o poskytování akutní a primární péče je i z německé strany,“ dodal Kubis.

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