Maluje se a opravuje, personál má dovolené. Nemocnice přešly na letní provoz

Omezení v nemocnicích CHEB Gynekologicko-porodnické oddělení je uzavřeno včetně ambulance až do 24. července ráno.

Dětské oddělení - lůžkového oddělení včetně ambulance a LSPP je uzavřené až do 24. 7. ráno.

Chirurgické oddělení - do 24. července ráno je uzavřeno lůžkové oddělení. Ambulantní provoz zajištěn denně od 7 do 19 hodin.

ORL - lůžkové oddělení včetně ambulance je uzavřeno do 31. 7.

Onkologie - v letním období omezení v rozsahu péče a kapacity. SOKOLOV Dětské oddělení - od 28. července do 14. srpna bude uzavřeno dětské oddělení, JIP, ambulace, PLDD.

Od 30. července od 15.30 hod do 14. srpna do 7 hod bude uzavřeno novorozenecké oddělení. Po celou dobu uzavírky zůstává zajištěna dětská pohotovost v pavilonu C (všední dny od 16 do 21 hod, SO a NE a svátky od 9 do 19 hod).

Gynekologicko-porodnické oddělení bude uzavřené od 31. července od 7 hodin do 14. srpna do 7 hodin. Od 28. července od 7 hodin je pak pozastaven příjem rodiček na porodní sál.