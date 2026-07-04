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Po červeném koberci rovnou za sestřičkou. Dětští pacienti jako filmové hvězdy

Jitka Dolanská
  8:45
Chantal Poullainová se při otevření dětského nemocničního oddělení potkala se...

Chantal Poullainová se při otevření dětského nemocničního oddělení potkala se synem Jiřího Bartošky Jankem. | foto: ČTK

Chantal Poullainová v doprovodu ředitele nemocnice Jiřího Štefana při prohlídce...
Výzdoba dětského oddělení karlovarské nemocnice ve stylu filmového festivalu
Nová výzdoba oddělení „ladí“ s karlovarským filmovým festivalem.
Nadace Archa Chantal česko-francouzské herečky Chantal Poullainové je partnerem...
5 fotografií
Ve filmový svět se proměnilo dětské oddělení nemocnice Karlovy Vary. Malí pacienti mohou kráčet po červeném koberci, stát se součástí filmového štábu a objevovat svět filmu prostřednictvím interaktivních prvků, dekorací a herních motivů. Na dveřích pokojů jsou názvy filmových profesí a samy děti se mohou stát součástí příběhu jako filmové hvězdy.

Fotí je fotograf na červeném koberci, jdou do maskérny a kostymérny, potkávají se s dalšími profesemi, jako jsou kameramani a osvětlovači. Ze sesterny se stal režisérský kokpit. Nový vzhled dala oddělení designérka Adéla Štěpánková. Projekt vyšel na zhruba milion korun, s financováním pomohla částkou 890 tisíc korun Nadace Archa Chantal česko-francouzské herečky Chantal Poullainové.

Myšlenka na modernizaci dětského oddělení vznikla již před několika lety. Právě tehdejší vrchní sestra dětského oddělení Alžběta Novotná oslovila Nadaci Archa Chantal s žádostí o pomoc při zútulnění prostor, které naposledy prošly významnějšími úpravami v roce 2015.

Chantal Poullainová v doprovodu ředitele nemocnice Jiřího Štefana při prohlídce dětského oddělení
Chantal Poullainová se při otevření dětského nemocničního oddělení potkala se synem Jiřího Bartošky Jankem.
Výzdoba dětského oddělení karlovarské nemocnice ve stylu filmového festivalu
Nová výzdoba oddělení „ladí“ s karlovarským filmovým festivalem.
Nadace Archa Chantal česko-francouzské herečky Chantal Poullainové je partnerem proměny dětského oddělení karlovarské nemocnice ve filmový svět.
5 fotografií

„Dětské oddělení je místem, kde malí pacienti tráví náročné chvíle spojené s nemocí nebo hospitalizací. Už před několika lety jsme proto hledali cestu, jak jim pobyt v nemocnici co nejvíce zpříjemnit. Teď se podařilo proměnit myšlenku ve skutečnost a vytvořit prostředí, které dětem přinese více radosti, fantazie i pocitu bezpečí,“ řekla Alžběta Novotná, bývalá vrchní sestra dětského oddělení Nemocnice Karlovy Vary, nyní náměstkyně pro nelékařská povolání Nemocnice Karlovy Vary.

Filmové téma nebylo zvoleno náhodou. Motiv přirozeně navazuje na identitu Karlových Varů a zároveň nabízí dětem hravý a pozitivní zážitek během pobytu v nemocnici.

„V dnešní době je péče o dětskou psychiku důležitější než kdy dřív, a právě tomu se Nadace Archa Chantal dlouhodobě věnuje. Jsem ráda, že projekt Staň se filmovou hvězdou vznikl právě v Karlových Varech a zároveň jako pocta Jiřímu Bartoškovi. O to větší radost mám, že je dnes s námi i jeho syn Janek Bartoška,“ sdělila Chantal Poullainová, prezidentka Nadace Archa Chantal, s tím, že pro chodbu a čekárnu na dětském oddělení bylo rozpracováno hned několik témat.

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Jedním z nich byl právě svět filmu, který je díky filmovému festivalu s městem nerozlučně spjatý. „Ovšem nastala otázka, jak toto téma zpracovat a přiblížit dětskému publiku. Vytvořili jsme tedy „kulisy“ pro to, aby se zde pacienti cítili jako v záři reflektorů, aby věděli, že tady jde jen o ně a že je čeká prostředí a chvíle, kde se o ně bude výjimečně a příjemně pečovat,“ vysvětlila interiérová designérka Štěpánková.

Nezapomněla poděkovat produkci Mezinárodního filmového festivalu, která pro tyto účely propůjčila motiv Křišťálového globusu. „Vyzdobili jsme jím herničku na oddělení. Projekt tím získal další rozměr. Na festivalu sošku získávají například nejlepší filmy či herci. V nemocnici je to ocenění za statečnost, za vydržení bolesti, pobyt mimo domov, zkrátka za všechny pocity a situace, které s sebou pobyt v nemocnici nese,“ doplnila Štěpánková.

Filmový svět, který děti provází od vstupu na oddělení až k pokojům, proměňuje nemocniční prostředí v místo plné fantazie, hry a pozitivních podnětů. Právě příjemné prostředí může být důležitou součástí cesty k uzdravení. Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan věří, že nové prostory dětského oddělení pomohou vytvořit příjemnější atmosféru pro děti, jejich rodiče i zdravotnický personál. Podle jeho slov budou práce na podzim pokračovat v části oddělení s jednotkami intenzivní péče.

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