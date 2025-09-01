Josef März končí na postu primáře chirurgie karlovarské nemocnice

Autor:
  17:00
Dlouholetý primář chirurgického oddělení Karlovarské krajské nemocnice a její někdejší ředitel končí na postu primáře. Vedení nemocnice o tom informovalo na sociálních sítích. Novým primářem se od začátku září stává Peter Tóth.

Josef März poté, co se stal generálním ředitelem KKN, rezignoval na post krajského zastupitele. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Po dlouhých letech působení ve funkci primáře chirurgie Nemocnice Karlovy Vary se s námi ke konci srpna loučí MUDr. Josef März, FICS. Rádi bychom mu poděkovali za jeho dlouholetou práci, profesionální přístup a vedení týmu, které významně přispělo k rozvoji našeho oddělení i k poskytování kvalitní péče pacientům,“ stojí v prohlášení nemocnice.

Josef März byl od roku 2021 generálním ředitelem Karlovarské krajské nemocnice. Uspěl ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo pět uchazečů.

Krajští radní odvolali ředitelku karlovarské nemocnice, odbory to vítají

Märze letos v únoru nahradila Nela Kvačková. Po neshodách s lékaři ovšem kraj jako vlastník nemocnice na začátku června ustanovil do funkce generálního ředitele Jiřího Štefana.

Se zdravotnickým zařízením se Josef März neloučí nadobro. Ve spolupráci s nemocnicí bude podle vyjádření pokračovat, byť na snížený úvazek. Chirurgické oddělení od 1. září přebírá MUDr. Peter Tóth.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Z bývalého dolu, dnes jezera Medard u Sokolova, se stane místo pro rekreaci, bydlení i podnikání. SUAS Group, sesterská skupina Sokolovské uhelné, chce na začátku příštího roku začít stavět...

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

Policistou i v civilu. Dopravák cestou na nákup načapal hříšníka za volantem

Že se služba u policie neomezuje pouze na hodiny strávené v uniformě, ukázal dopravák krajského ředitelství Milan Kovářík. Při cestě na nákup do Sokolova si všiml řidiče, o němž byl přesvědčený, že...

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

Ujíždějící motorkář boural na výjezdu z kruháče, po svých daleko neutekl

S lehkými zraněními skončil v nemocnici dvaačtyřicetiletý motorkář, který se v Mariánských Lázních pokoušel ujet policejní hlídce. Při výjezdu z kruhové křižovatky nezvládl řízení a havaroval, jeho...

1. září 2025  11:28

Dvě eura za den vězení. Odškodnění pro „kopečkáře“ je směšně nízké, míní advokát

Více než pětatřicet let po sametové revoluci se Český stát stále po všech stránkách nevypořádal s oběťmi železné opony. Lidé, kteří byli za totality při cestě přes hranice zadrženi a bez soudu...

1. září 2025  9:30

Anežka Česká na Chebském hradě. Filmaři tu budou natáčet novou sérii

Do Chebu se sjedou filmaři. Vybrali si Chebský hrad, kde budou od 14. do 18. září natáčet část historické minisérie Anežka. Pro návštěvníky bude v této době památka uzavřena. Zajímavé lokace štaufské...

31. srpna 2025  9:15

Pondělní návrat dětí do školy budou komplikovat uzavírky na silnicích

Silničáři přes prázdniny sice opravili řadu silnic, ale řidiči musejí i nadále počítat s omezeními a uzavírkami, které budou v Plzeňském a Karlovarském kraji komplikovat pondělní návraty dětí do...

31. srpna 2025  8:33

Pastelkovné v mnoha formách. Od kufříků pro děti po peníze pro školu

Statisíce korun poskytují každoročně některá města v Karlovarském kraji na podporu prvňáčků. Peníze však nemíří přímo ke školákům nebo jejich rodičům. Radnice je předávají základním školám, které za...

30. srpna 2025  8:45

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:30

Spor o vodu na Klínovci graduje. Ústavní soud se zastal Božího Daru

Stížnost společnosti Skiareál Klínovec ve věci připojení jeho staveb na vrcholku Klínovce na vodovod z Božího Daru odmítl ve čtvrtek Ústavní soud. Božídarská radnice bere tento verdikt jako své...

29. srpna 2025  9:38

V Česku je nedostatek kameniva, řada obcí se ale staví proti rozšíření těžby

V Česku je nedostatek kameniva pro stavbu důležitých silnic a dálnic. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje zapsat nové lokality mezi takzvaná strategicky významná ložiska stavebního kamene a...

28. srpna 2025  13:25

Opilý řidič utekl od nehody, při které srazil a vážně zranil motorkáře

Pro podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci vyšetřují karlovarští kriminalisté středeční dopravní nehodu osobního vozu a motorky. Ke kolizi došlo na křižovatce...

28. srpna 2025  8:57

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

27. srpna 2025  15:52

O referendu kvůli výstavbě na Ryžovně u Božího Daru rozhodne krajský soud

Krajský soud v Plzni bude rozhodovat o vyhlášení referenda kvůli plánované výstavbě domů v katastru osady Ryžovna, patřící pod Boží Dar na Karlovarsku. Zastupitelé podle opoziční členky Martiny...

27. srpna 2025  11:19

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.