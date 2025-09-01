Josef März končí na postu primáře chirurgie karlovarské nemocnice

„Po dlouhých letech působení ve funkci primáře chirurgie Nemocnice Karlovy Vary se s námi ke konci srpna loučí MUDr. Josef März, FICS. Rádi bychom mu poděkovali za jeho dlouholetou práci, profesionální přístup a vedení týmu, které významně přispělo k rozvoji našeho oddělení i k poskytování kvalitní péče pacientům,“ stojí v prohlášení nemocnice.
Josef März byl od roku 2021 generálním ředitelem Karlovarské krajské nemocnice. Uspěl ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo pět uchazečů.
Märze letos v únoru nahradila Nela Kvačková. Po neshodách s lékaři ovšem kraj jako vlastník nemocnice na začátku června ustanovil do funkce generálního ředitele Jiřího Štefana.
Se zdravotnickým zařízením se Josef März neloučí nadobro. Ve spolupráci s nemocnicí bude podle vyjádření pokračovat, byť na snížený úvazek. Chirurgické oddělení od 1. září přebírá MUDr. Peter Tóth.